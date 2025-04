Rihanna heizt mit sexy Dessous-Show Gerüchte an

Die Sängerin rekelt sich in ihrer neuesten Wäsche-Kollektion. Dabei lässt sie wenig Raum für Fantasie.

Pop-Superstar Rihanna sorgt mit neuen Kampagnenfotos für Aufsehen – und heizt dabei erneut Gerüchte um ihren Beziehungsstatus an. Die 37-Jährige ist seit über fünf Jahren mit dem Rapper A$AP Rocky liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne: RZA (2) und Riot (1).

Oversize-Looks

In den vergangenen Wochen zeigte sich Rihanna regelmäßig in auffälligen, oversized geschnittenen Outfits. Diese Stilwahl führte zu Spekulationen über eine mögliche dritte Schwangerschaft. Auf aktuellen Modelaufnahmen ist jedoch kein sichtbarer Babybauch zu erkennen. Wann genau die Bilder entstanden sind, ist bislang nicht bekannt.

Verlobung? Hochzeit?

Für größere Aufmerksamkeit sorgte jedoch ein anderes Detail: Auf mehreren Fotos trägt Rihanna einen auffälligen Ring am linken Ringfinger. Dies führte unter Fans zu Vermutungen, das Paar könnte sich verlobt haben – oder sogar bereits heimlich geheiratet haben.

Heiße Posen

Der Schmuck könnte allerdings auch lediglich Teil des Stylings sein. Die Bilder stammen aus einem Fotoshooting für Rihannas Wäschemarke Savage x Fenty, das unter einem Hochzeitsthema stand. Die Sängerin trägt auf den Bildern einen zarten Netzschleier und posiert unter anderem mit einer weißen Torte. Zwar ist ihr Outfit nicht klassisch weiß, sondern in einem kräftigen Rosaton gehalten, doch die Inszenierung erinnert deutlich an eine Hochzeitsszene.

Die Fotos wurden auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Savage x Fenty veröffentlicht. In der Bildunterschrift heißt es: „Rihanna ist die perfekte Braut in unserer 'At First Sight'-Kollektion in Velour Pink.“

Ob der Ring ein Hinweis auf eine tatsächliche Verlobung oder Eheschließung ist, bleibt unklar. Offizielle Stellungnahmen der Künstlerin oder ihres Partners liegen bislang nicht vor.