Rihanna beweist: So heiß kann Schlumpf-Unterwäsche sein

Wer hätte gedacht, dass Dessous mit Schlumpf-Print so heiß sein könnten?

Rihanna lässt mal wieder die Hüllen fallen – diesmal mit einer Kooperation, die wirklich niemand hat kommen sehen! Die 36-Jährige bringt mit ihrer Dessous-Brand Savage X Fenty eine Kollektion heraus, die den Schlümpfen gewidmet ist.

Der Hintergrund: Im neuen Schlumpf-Film ist Rihanna die Originalstimme von Schlumpfine. Und weil sie offenbar nicht genug von den blauen Kultfiguren kriegen kann, hat sie sie kurzerhand auf ihre Dessous drucken lassen. Das Ergebnis ist eine verspielte, freche und gleichzeitig superheiße Kollektion, die ihre Fans begeistert.

"Wir haben ein Ding für Blau!"

Auf Instagram präsentiert Rihanna die ersten Looks der neuen Linie. In einem ihrer neuesten Postings zeigt sich die Beauty in einem himmelblauen Jogginganzug, kombiniert mit passenden Sneakern und – natürlich – einem Dessous-Set mit Schlumpfine-Print.

Doch damit nicht genug. In einem weiteren Beitrag legt Rihanna nach und schreibt: "In unserem Haus sind wir Team Schlumpfine. Es ist die süßeste Kollaboration, von der du nicht wusstest, dass du sie brauchst!" Millionen Likes und Kommentare innerhalb weniger Stunden zeigen: Rihanna hat mit dieser ungewöhnlichen Idee mal wieder ins Schwarze getroffen.

Ihre Community feiert nicht nur den Look, sondern auch die Message dahinter: Mode darf Spaß machen, auch Dessous müssen nicht immer nur verführerisch sein. Aber wer kann schon einer Mischung aus Rihanna und den Schlümpfen widerstehen?