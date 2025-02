Valentinstag 2025: Die schönsten Styles zum Verlieben

Die Frage danach, mit wem man den Tag der Liebe verbringt, ist geklärt – aber was trägt man zu diesem besonderen Anlass? Wir verraten vier Fashion-Trends für den Valentinstag 2025.

Auch wenn sich das Image des 14. Februars in den letzten Jahren stark verändert hat (nicht zuletzt dank Miley Cyrus' Hit "Flowers", der beweist, dass wir am Tag der Liebe vor allem die Selbstliebe feiern sollten), bleibt der Valentinstag trotzdem ein schöner Anlass, um sich in Pink, Rot und Herzen zu hüllen. Ob für das heiße Date, das Galentine’s-Day-Dinner mit den Girls oder als Inspiration für den Solo-Filmabend auf der Couch: Hier sind die schönsten Valentinstags-Looks.

Rosé Dreams

Schimmerndes Slipdress von & Other Stories um € 99,-, stories.com © & Other Stories ×

Ein schimmerndes Slipdress in Pink versprüht Romantik pur. Mit Strümpfen und Boots wird es auch wintertauglich, während zarte Accessoires in Gold oder Silber für einen eleganten Touch sorgen. Eine kuschelige Faux-Fur-Jacke rundet den Look perfekt ab.

Playful Romance

„Very Valentine“ Kollektion von Calzedonia, € 10.95,- , calzedonia.com © Calzedonia ×

Strumpfhosen mit Herzmotiven verleihen jedem Outfit einen Hauch von verspielter Romantik. Ob in Kombination mit einem schlichten schwarzen Kleid oder als Eyecatcher unter einem süßen Minirock – sie passen sich mühelos dem individuellen Stil an und bringen subtile Valentinstags-Vibes ins Outfit.

Touch of Red

Influencerin Nina Sandbech stylt den Schuh-Trend mit einem farblich abgestimmten Top © Getty Images ×

Wer es etwas aufregender mag, kann mit roten Heels ein Statement setzen – sie passen besonders gut zu schlichten Kleidern oder monochromen Looks. Ob in glänzendem Lackleder oder mit filigranen Riemchen – rote High Heels verleihen jedem Outfit eine elegante und leidenschaftliche Note.

Cozy in Love

Kuschelige Pyjama-Sets zum Verlieben, victoriassecret.com © Victoria's Secret ×

Nur weil ein Date mit sich selbst auf dem Plan steht, heißt das nicht, dass man in einer alten Jogginghose auf der Couch versinken muss. Kuschelige Loungewear in Pink und Rot, wie etwa aus der Perfect Match-Kollektion von Victoria’s Secret, sorgt nicht nur für gemütliche Stunden, sondern lässt einen auch direkt den Liebeskummer vergessen.