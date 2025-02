× Tragen jetzt alle Stars: Der Jellyfish Haircut ist die umstrittenste Frisur des Jahres

Er ist wohl der umstrittenste Haartrend: der Jellyfish Cut. Stars wie Miley Cyrus, Lady Gaga und Billie Eilish lieben ihn – und spätestens nach den Grammys 2025 ist klar: Diese Frisur ist der angesagteste Look des Jahres.

Lust auf eine haarige Veränderung? Wenn Ihnen Bob, Pony und Co. schon zu langweilig sind, gibt es einen neuen Haartrend der für Abwechslung sorgt. Der Jellyfish-Cut erobert gerade die roten Teppiche und geht auf Social Media viral. Besonders bei den Grammys 2025 haben wir die Frisur auffällig oft am roten Teppich gesehen. Doch die Meinungen darüber könnten nicht unterschiedlicher sein.

Das zeichnet den Jellyfish-Cut aus

Hier ist der Name Programm, denn der Schnitt erinnert stark an die Form einer Qualle. Die oberen Haare werden stark dabei gestuft und kreieren eine Art „Schirm“, während die unteren Längen lang bleiben und wie Tentakel aussehen. Dadurch entsteht eine faszinierende Mischung aus zwei Haarschnitten in einem. Die asymmetrische Optik verleiht dem Look eine avantgardistische Note und sorgt garantiert für Aufmerksamkeit. Ob mit oder ohne Pony – der Jellyfish Cut ist vielseitig und kann individuell angepasst werden.

Diese Stars setzen auf den Trend

Bei den diesjährigen Grammys war der Look auf dem roten Teppich nicht zu übersehen. Miley Cyrus trug ihre blonde Mähne mit markanten Stufen, während Billie Eilish sich für eine dunklere Variante des Haarschnitts entschied. Lady Gaga kombinierte den Look sogar mit einem kurzen Micro-Pony und sorgte damit für einen zusätzlichen Hingucker. Auch Gwen Stefani wurde kürzlich mit diesem kantigen Schnitt gesichtet und bewies, dass der Jellyfish zu den absoluten Trendfrisuren des Jahres zählt.

Wem steht die Frisur?

Dieser Haarschnitt ist definitiv nichts für Schüchterne. Wer ihn trägt, fällt auf und setzt ein Statement. Besonders gut funktioniert der Schnitt bei dickerem Haar, da er Gewicht herausnimmt und für mehr Struktur sorgt. Aber auch für alle, die sich eine radikale Veränderung noch nicht ganz zutrauen, kann der Look eine spannende Option sein, denn er vereint die Eleganz eines Bobs mit der Freiheit langer Haare.

Auch das Styling ist denkbar einfach. Da die Frisur von sich aus schon sehr auffällig ist, braucht es kaum zusätzliche Produkte. Ein wenig Textur-Spray reicht aus, um den Look perfekt in Szene zu setzen.

Ein Haarschnitt mit Geschichte

Obwohl der Jellyfish Cut gerade viral geht, ist er keineswegs eine neue Erfindung. Ursprünglich stammt er aus der japanischen Heian-Zeit und war besonders in Japan und Korea beliebt. Heute erlebt er ein großes Comeback und erobert die Köpfe mutiger Trendsetter auf der ganzen Welt. Die Zeiten klassischer Schnitte sind vorbei – wer jetzt im Trend sein will, setzt auf den Jellyfish Haircut.