× Haartrends 2025: Auf diese Frisuren setzen die Stars

Neues Jahr, neue Frisuren! Die Stars haben mal wieder vorgelegt, und was sie auf den roten Teppichen dieser Welt präsentieren, wird in den Salons schneller nachgestylt, als Sie „Spitzen schneiden“ sagen können. Egal ob frech, elegant oder nostalgisch – 2025 hat für jeden einen Haartrend parat.

Hier kommen die heißesten Haar-Trends 2025 und das frisch von den Köpfen unserer Lieblingsstars!

Das sind die heißesten Haar-Trends 2025

1. Emma Stone: Pixie-Cut

Emma Stone hat bei den Golden Globes allen die Show gestohlen – nicht nur mit ihrem Talent und ihrem Outfit, sondern vor allem mit ihrem neuen Pixie-Cut! Kurz, frech und super lässig. Der Look schreit förmlich „Ich schaue gut aus und spare morgens mindestens 20 Minuten im Bad“. Perfekt für alle, die keine Lust mehr auf Zopf-Chaos und stundenlanges Föhnen haben. Welche Gesichtsform am besten mit diesem Schnitt harmoniert? Die Antwort ist ganz einfach: oval!

2. Angelina Jolie: Der Seitenscheitel

Ja, der Seitenscheitel ist wieder da – und wer könnte ihn besser zurückbringen als Angelina Jolie? Sie hat bei ihrer letzten Red-Carpet-Show bewiesen, dass diese klassische Frisur alles andere als langweilig ist. Der tief sitzende Scheitel, kombiniert mit voluminösen, glänzenden Wellen, gibt Ihrem Look sofort eine elegante und feminine Note. Außerdem schenkt der Schnitt dünnem Haar mehr Volumen. Bye-bye Mittelscheitel, 2025 dreht sich wieder alles um Drama – und wir lieben es!

3. Lily Collins: Der Blunt Bob

Lily Collins hat’s getan: Sie hat ihre Haare auf Kinnlänge abgeschnitten und trägt jetzt einen Blunt Bob, der so perfekt geschnitten ist, dass wir fast ein Lineal daneben halten wollen. Der Blunt Bob ist gerade geschnitten, ohne Stufen – minimalistisch, aber mit maximaler Wirkung. Der Look ist cool, modern und funktioniert vor allem bei dünnem Haar. Außerdem ist er ideal für alle, die keine Lust mehr auf den „irgendwas mit Wellen“-Look haben, der seit Jahren dominiert. Das Praktische an dem Schnitt: Der Blunt Bob steht einfach jedem. Wer recht dickes und von Natur aus welliges Haar hat, sollte allerdings eine andere Bob-Variante wählen, da das Haar durch den Schnitt optisch mehr Volumen bekommt.

4. Zendaya: Der Puppen-Bob

Wenn Zendaya einen neuen Look trägt, wissen wir: Der Hype ist garantiert! Ihr Puppen-Bob ist der perfekte Mix aus Retro und Modern. Der Schnitt ist rund und endet auf Höhe des Kinns, dazu gibt’s glänzendes, perfekt gestyltes Haar – wie bei einer Porzellanpuppe, aber natürlich ohne den Creepy-Faktor. Dieser Look ist verspielt, süß und dennoch super erwachsen. Wem steht's: Vor allem runden, ovalen oder herzförmigen Gesichtern mit welligem Haar eignen sich am besten bei dem Schnitt.

5. Pamela Anderson: Stirnfransen

Pamela Anderson ist seit Jahren für ihre voluminöse, blonde Mähne berühmt. Doch nun überraschte die Schauspielerin mit einer kleinen Typveränderung und verlieh ihrem Look ein feines Update: Auf dem roten Teppich zeigte sich die 57-Jährige mit einem eleganten Pony, der ihre Augen betont und ihre markanten Wangenknochen zur Geltung bringt.