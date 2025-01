Golden Globes 2025: Die schönsten Looks der Stars auf dem Red Carpet

Das neue Jahr beginnt direkt mit einem Höhepunkt: der Verleihung der Golden Globes 2025. Doch bei der Gala in Los Angeles stehen nicht nur die Auszeichnungen im Mittelpunkt, sondern vor allem auch die Looks der Stars. Wir haben die spektakulärsten Outfits vom roten Teppich zusammengestellt.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Jänner fand die 82. Verleihung der begehrten Golden Globe Awards im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles statt. Zu den großen Gewinnern gehörten "The Brutalist" (Bestes Filmdrama), "Wicked" (Cinematic and Box Office Achievement) und "Challengers" (Beste Filmmusik). Das bedeutete natürlich auch, dass einige der Top-Stars aus Hollywood sich diese Veranstaltung nicht entgehen ließen. So zählten unter anderem Demi Moore ("Beste Hauptdarstellerin") und Viola Davis ("Lebenswerk") zu den Preisträgerinnen.

Doch auch ihre Outfits hätten an diesem Abend einen Award verdient. Auf der Suche nach den "best dressed stars" nahmen wir die Nominees und Promis genauer unter die Lupe: Von Angelina Jolie in einem funkelnden Pailletten-Kleid über Heidi Klum in einem gewagten Cut-Out-Dress bis hin zu Emma Stone mit stylischem Pixie-Cut und einer eleganten roten Robe – auf dem Red Carpet versammelte sich das Who’s Who der Hollywood-Elite. Umwerfende und inspirierende Looks, die zweifellos die Red-Carpet-Trends der kommenden Monate definieren werden.

Die Best Dressed Stars der 82. Golden Globes

Von dramatischen Opera Gloves bis zum goldenen Farbschema gab es so einige Trends auf dem Red Carpet zu entdecken. Auch so mancher Herr zog an diesem Abend alle Blicke auf sich - besonders mit farbigen Anzügen, wobei Dunkelgrün als Ton hoch im Kurs stand.

Die größten Stars der Branche ließen es sich nicht nehmen, die Messlatte für die kommende Award-Saison hochzulegen. Von klassischen Silhouetten bis hin zu mutigen Fashion-Statements war alles vertreten, was das Modeherz höherschlagen lässt.