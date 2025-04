× Umfrage enthüllt: Diese Dinge bereuen Menschen mit 80 am meisten

Mit 80 Jahren blicken viele Menschen auf ihr Leben zurück und denken darüber nach, was sie anders hätten machen können. Doch was genau bereuen ältere Menschen am meisten? Die HuffPost hat nachgefragt – und zwei häufige Antworten tauchten immer wieder auf.

Viele der Sorgen, die uns nachts wachhalten, sind in Wahrheit völlig unbegründet. Ein altes Sprichwort sagt: „Die meisten Dinge, über die wir uns den Kopf zerbrechen, passieren nie.“ Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich darin? Die HuffPost sprach mit älteren Menschen über ihre Ängste in jungen Jahren und darüber, was sie heute am meisten bereuen. Dabei kristallisierten sich zwei zentrale Erkenntnisse heraus.



Diese Dinge bereuen Menschen mit 80 am meisten

© Getty Images ×

Zu viele Gedanken darüber, was andere denken

Wie oft halten wir uns damit auf, was andere über uns sagen oder denken? Für viele Ältere war das eine der größten Zeitverschwendungen ihres Lebens.

So auch Jackie Stricker, die mit 100 Jahren in New York lebt. „In meiner Jugend war es mir unglaublich wichtig, was andere über mich dachten“, erzählt sie. Doch mit zunehmendem Alter erkannte sie: Die meisten Menschen sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich wirklich über andere den Kopf zu zerbrechen. Ihr Rat? Lassen Sie los – und leben Sie für sich, nicht für die Meinung anderer.

Zu viele Sorgen um die Zukunft

Ein weiteres großes Bedauern vieler über 80-Jähriger: Sie haben zu viel Zeit damit verbracht, sich Sorgen über Dinge zu machen, die niemals eingetreten sind. Ängste vor ungewissen Situationen oder potenziellen Problemen hielten sie davon ab, Chancen zu ergreifen und das Leben unbeschwerter zu genießen.

Die Umfrageteilnehmer sind sich einig: Mut zahlt sich aus. Statt sich von negativen Gedanken lähmen zu lassen, sollte man einfach handeln. Die meisten Ängste erweisen sich im Nachhinein als unbegründet.

Was wir daraus lernen können

Die Botschaft ist klar: Sorgen sind eine Zeitverschwendung. Natürlich lassen sich nicht alle Probleme vermeiden, aber vieles entpuppt sich als weit weniger dramatisch, als es zunächst scheint. Fokus auf das Hier und Jetzt – das ist die Lektion, die wir aus den Erfahrungen der Älteren mitnehmen sollten. Also: Weniger Sorgen. Mehr Leben.