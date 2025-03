× Studie enthüllt: In diesem Alter sind wir am unglücklichsten

Im Leben läuft nicht immer alles rund. Mal fühlen wir uns besser – mal schlechter. Doch eine neue Studie zeigt: Unsere Zufriedenheit ist nicht nur von äußeren Umständen abhängig, sondern auch vom Alter. In einer bestimmten Lebensphase erleben wir einen besonderen Tiefpunkt.

Jeder von uns hat wohl schon einmal schwierige Zeiten durchlebt – sei es durch einen Schicksalsschlag, eine Trennung oder eine persönliche Krise. Doch nicht nur äußere Umstände beeinflussen unser Glücksempfinden, sondern auch unser Alter. Britische Wissenschaftler wollten genauer wissen, in welchem Lebensabschnitt unser Wohlbefinden am Tiefpunkt ist – und die Ergebnisse sind überraschend.

Die Ergebnisse der Studie

© Getty Images ×

Der britische Wirtschaftswissenschaftler Professor David G. Blanchflower vom Dartmouth College in den USA untersuchte das Glücksempfinden von Menschen aus 40 europäischen Ländern, den USA und 168 weiteren Nationen weltweit. Seine Erkenntnisse, veröffentlicht im Journal of Economic Behavior & Organization, zeigen ein klares Muster: Die Lebenszufriedenheit folgt einer U-Kurve – sie ist in jungen Jahren relativ hoch, fällt in der Lebensmitte drastisch ab und steigt im Alter wieder an. Der tiefste Punkt? Mit etwa 48 Jahren sind wir am unglücklichsten.

Die Gründe für diese Midlife-Crisis sind vielfältig

Viele Menschen befinden sich in einer entscheidenden Karrierephase und stehen unter enormem Leistungsdruck. Gleichzeitig kommen oft Sorgen um die finanzielle Absicherung im Alter hinzu. Außerdem blicken viele mit fast 50 auf ihr Leben zurück und fragen sich, ob sie ihre Träume verwirklicht haben oder noch Zeit für große Veränderungen bleibt.

Erste altersbedingte Beschwerden oder das Nachlassen der körperlichen Fitness können das Wohlbefinden ebenfalls negativ beeinflussen. Man möchte sich noch jung fühlen, das Leben spüren und nicht nur von Zweifeln und dem Alltagstrott geprägt sein.

Die gute Nachricht: Danach geht es wieder bergauf!

© Getty Images ×

Die Studie zeigt aber auch: Nach 48 Jahren steigt die Lebenszufriedenheit wieder an. Ältere Menschen berichten oft von einem größeren Gefühl der Gelassenheit, mehr Dankbarkeit und einer besseren Akzeptanz ihres Lebens. Die Stressfaktoren der Lebensmitte verlieren an Bedeutung, und viele genießen wieder mehr Freiheit. Zudem lernen viele, Dinge bewusster zu schätzen, die ihnen früher selbstverständlich erschienen – etwa die eigene Gesundheit. Diese Veränderungen könnten erklären, warum Menschen in der zweiten Lebenshälfte insgesamt glücklicher sind.

Tipps, um zufriedener zu sein

Doch wir müssen nicht auf die zweite Lebenshälfte warten, um zufriedener zu sein. Die Studie zeigt, dass wir unser Wohlbefinden aktiv gestalten können – etwa indem wir uns bewusst auf den Moment konzentrieren, unrealistische Erwartungen loslassen und negative Gedanken hinter uns lassen.

Letztlich liegt der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben in der Akzeptanz des eigenen Alters und der Wertschätzung der kleinen Dinge, die unseren Alltag bereichern. Es ist nie zu spät, die eigene Perspektive zu verändern und das persönliche Glück in die eigene Hand zu nehmen.