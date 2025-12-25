Wir waren dort! Diese kleine Stadt in Europa ist NOCH ein echter Geheimtipp

Massentourismus war gestern: Diese europäische Stadt begeistert mit Geschichte, Design, Kulinarik und fairen Preisen. Warum sie noch immer unter dem Radar fliegt und perfekt für einen besonderen Städtetrip ist.

Massentourismus hat viele europäische Städte fest im Griff. Was früher ein entspannter Kulturtrip war, fühlt sich heute oft wie ein Wettkampf um den besten Selfie-Spot an, inklusive Warteschlangen vor jeder Sehenswürdigkeit. Doch zum Glück gibt es sie noch: Städte, die spannend, vielseitig und überraschend sind und dabei (noch) nicht überlaufen.

Eine davon hat uns ehrlich gesagt selbst überrascht.

Warum Sie Tallinn auf Ihrer Reise-Bucket-List haben sollten

Wir wurden von Accor eingeladen, uns Tallinn genauer anzusehen. Zugegeben: Anfangs waren wir doch etwas skeptisch. Doch diese Skepsis war schnell verflogen. Die estnische Hauptstadt hat weit mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Übernachten mit Stil und fairen Preisen

Untergebracht waren wir im ganz neu eröffneten ibis Styles Tallinn, nur etwa 15 Gehminuten von der Innenstadt entfernt. Das Motto des Hotels: Fotografie. Überall Kunst, Fotos und liebevolle Details. Die Zimmer sind modern, die Bäder überraschend groß und der Preis mit rund 75 Euro pro Nacht (ohne Frühstück) mehr als fair.

Wer Frühstück dazu bucht, wird übrigens genauso positiv überrascht: große Auswahl, frische Produkte und weit mehr als man für ein Economy-Hotel erwarten mag. Auch das hauseigene Restaurant überzeugt mit saisonalen Gerichten – perfekt für alle, die ihr Budget im Blick behalten möchten, ohne auf Qualität zu verzichten.

Für alle, die es etwas luxuriöser mögen, bietet Accor mit dem Mövenpick Hotel Tallinn eine schicke Alternative. Vier Sterne, Wellnessbereich, Restaurant mit Rooftop-Terrasse - und zwei Highlights, die hängen bleiben: ein Weinbuffet und die tägliche, für Gäste komplett kostenlose Chocolate Hour zwischen 16 und 17 Uhr. Ja, mit Schokobrunnen. Wir haben es getestet und sagen nur: gefährlich gut.

Mittelalter trifft skandinavischen Charme

Tallinn selbst? Ein absoluter Volltreffer. Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist so gut erhalten, dass man sich teilweise fühlt, als wäre man direkt ins Mittelalter gefallen. Stadtmauern, Türme, Kopfsteinpflaster, alles da.

Besonders faszinierend ist die Mischung der architektonischen Einflüsse. Neben mittelalterlichen Gebäuden finden sich immer wieder skandinavisch anmutende, farbenfrohe Holzhäuser. Historisch, aber nie verstaubt.

Design, Streetart & kreative Energie

Doch Tallinn kann mehr als Geschichte. Direkt am Meer gelegen, überrascht die Stadt mit einem kreativen Designviertel: Telliskivi. Alte Industriegebäude, Streetart, Concept Stores und das international bekannte Fotografiska: ein Fotomuseum mit hochkarätigen Ausstellungen. Die Atmosphäre erinnert an eine Mischung aus Berlin und Kopenhagen, nur entspannter.

Lokale Designer:innen verkaufen hier alles von Mode über Schmuck bis hin zu Keramik. Perfekt, um besondere Souvenirs zu finden, die garantiert nicht jeder zuhause hat.

Ein Weihnachtsmarkt wie aus einem Film

Und dann wäre da noch der Weihnachtsmarkt. Kurz gesagt: wow. Kein Wunder, dass Tallinn in nahezu jedem europäischen Ranking der schönsten Weihnachtsmärkte auftaucht. Goldene Lichter, kleine Stände, historische Kulisse: es fühlt sich an wie das Set eines kitschig-schönen Weihnachtsfilms. Nur eben echt.

Kulinarik-Tipp: Brot, Brot, Brot

Kulinarisch hat Tallinn ebenfalls einiges zu bieten - vor allem eines: Brot. Viele Restaurants backen ihr Brot selbst, nach eigenen Rezepten. Und ja, es ist wirklich so gut. Unser Tipp: Fragen Sie überall nach Brot. Verzichten ist keine Option. Unser absoluter Favorit, das Brot im Rataskaevu 16 Restaurant - unbedingt hingehen, auch das authentische Interior des Lokals ist ein echter Hingucker - haben wir persönlich noch nie gesehen.

Wann sich eine Reise lohnt

Tallinn eignet sich sowohl für einen Kurztrip im Sommer als auch im Winter. In der kalten Jahreszeit sollte man sich warm anziehen und bedenken, dass die Tage kurz sind. Doch genau daraus entsteht eine besondere Stimmung: Lichter, Dekorationen und Feste spielen hier eine große Rolle. Und wer Geistergeschichten liebt, wird in Tallinn ebenfalls schnell fündig.

Wer mehr Zeit hat, kann die Reise übrigens wunderbar mit Riga oder Vilnius kombinieren - für einen Städtetrip, der garantiert nicht nach Standardprogramm aussieht.