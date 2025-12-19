Das sind die besten Hotels der Welt 2026 - laut Condé Nast Traveller

Luxus neu gedacht: Die Gold List 2026 von Condé Nast Traveller zeigt die besten Hotels der Welt. Von ikonischen Grandhotels in Europa bis zu spektakulären Hideaways weltweit.

Jedes Jahr stellt Condé Nast Traveller die legendäre Gold List zusammen, eine handverlesene Auswahl jener Hotels, die weltweit Maßstäbe setzen. 2026 geht es dabei nicht um „höher, schneller, teurer“, sondern um echte Erlebnisse. Um Orte, die bleiben.

Was macht ein Hotel „eines der besten der Welt“?

Die Redaktion bewertet nicht nach Sternen, sondern nach Gefühl und nach Erfahrung. Entscheidend sind:

Außergewöhnlicher Service, der persönlich wirkt, nie aufgesetzt

Architektur & Design, die den Ort widerspiegeln statt ihn zu überdecken

Kulinarik, die im Gedächtnis bleibt

Atmosphäre, die entschleunigt oder elektrisiert, je nach Setting

Authentizität: Diese Hotels könnten nur genau dort existieren

Kurz gesagt: Es sind Hotels, die Geschichten erzählen.

Europas beste Hotels 2026

Akelarre, San Sebastián (Spanien)

Ein Rückzugsort über dem Atlantik mit nur 22 Zimmern - minimalistisch, ruhig, spektakulär. Dazu eines der besten Restaurants Europas. Akelarre ist kein klassisches Luxushotel, sondern eine Haltung.

© Akelarre

Badrutt’s Palace, St. Moritz (Schweiz)

Grandezza pur. Seit über einem Jahrhundert Treffpunkt für Glamour, Wintersport und große Auftritte. Gleichzeitig erstaunlich modern, und 2026 so relevant wie eh und je.

© Badrutts Palace

Beaverbrook, Surrey (Großbritannien)

Englische Landhausromantik mit zeitgemäßem Twist. Historisches Anwesen, außergewöhnliches Spa, japanische Küche und genug Platz zum Durchatmen.

Castelfalfi, Toskana (Italien)

Ein ganzes Dorf als Resort. Zwischen Olivenhainen, Weinbergen und Hügeln wird hier entschleunigt, gekocht, gewandert und genossen. Luxus ohne Steifheit.

Claridge’s, London (Großbritannien)

Art-déco-Ikone mit Jazz-Seele. Claridge’s verbindet seine goldene Vergangenheit mit modernem London-Gefühl, vom Afternoon Tea bis zum Spa unter der Erde.

Coworth Park, Berkshire (Großbritannien)

Ländliche Ruhe nur Minuten von London entfernt. Polofelder, Wiesen, Sterneküche und eines der entspanntesten Spas des Landes.

Forestis, Dolomiten (Italien)

Natur bestimmt hier alles: Architektur, Küche, Wellness. klimaneutral, minimalistisch und spektakulär gelegen , ein echtes Kraftplatz-Hotel.

Four Seasons Astir Palace, Athen (Griechenland)

Riviera-Glamour trifft Familienfreundlichkeit. Meerblick, Pinien, Top-Gastronomie und ein Gefühl von Sommer, das nie endet.

Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrent (Italien)

Ein klassisches Grand Hotel mit Blick auf den Vesuv. Geschichte, Eleganz und italienische Lebensfreude in Perfektion.

Grand Hotel Son Net, Mallorca (Spanien)

Ein Herrenhaus wie aus einem Film. Intim, stilvoll, ruhig mit viel Sinn für das Wesentliche.

Weitere Europa-Highlights:

Grand Hôtel Stockholm (Schweden)

La Réserve, Paris (Frankreich)

Lily of the Valley, St. Tropez (Frankreich)

Maçakızı, Bodrum (Türkei)

Passalacqua, Comer See (Italien)

Six Senses Douro Valley (Portugal)

The Venice Venice Hotel (Italien)

Verina Astra, Sifnos (Griechenland)

Weissenhaus Private Nature Resort (Deutschland)

Die besten Hotels im Rest der Welt

Nordamerika & Karibik

Amangiri, Utah (USA)

Sheldon Chalet, Alaska (USA)

Wickaninnish Inn, Kanada

Kona Village, Hawaii (USA)

Hermitage Bay, Antigua

Coral Sands, Bahamas

Hotel Le Toiny, St. Barths

Lateinamerika

Inkaterra La Casona, Cusco (Peru)

Ser Casasandra, Holbox (Mexiko)

Asien

Buahan, Banyan Tree Escape, Bali

Cape Weligama, Sri Lanka

Capella Singapore

Island Shangri-La, Hongkong

Nay Palad Hideaway, Philippinen

Afrika & Naher Osten

Al Moudira, Luxor (Ägypten)

Mount Gahinga Lodge, Uganda

Bvlgari Resort Dubai (VAE)

Die besten Hotels der Welt 2026 sind keine reinen Übernachtungsorte. Sie sind Destinationen, Stimmungsverstärker, Erinnerungsmaschinen.