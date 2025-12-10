Voodoo Jürgens Testimonial für "Hunger auf Kunst und Kultur"

Mit dem Kulturpass erhalten sozial benachteiligte Menschen kostenlosen Eintritt zu über 1.250 Kulturinstitutionen. Voodoo Jürgens ist jetzt das neue Testimonial.

Die Aktion "Hunger auf Kunst und Kultur" stellt Voodoo Jürgens als neues Testimonial vor. Seit 2003 ermöglicht die Initiative Menschen mit geringem Einkommen über den Kulturpass kostenlosen Zugang zu Kunst und Kultur. "Kunst und Kultur gehören nicht nur denen, die sich's leisten können. Sie sind etwas, das uns verbindet – wo man spürt, dass man nicht allein ist“, betonte Voodoo Jürgens bei der Präsentation. "Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, ins Theater, ins Kino oder auf ein Konzert zu gehen, egal wie viel Geld er hat. Der Kulturpass macht das möglich, und das unterstütze ich von ganzem Herzen.“

Der Kulturpass wirkt konkret gegen soziale Ausgrenzung im Kulturbereich und wird stark genutzt: 2024 wurden in Wien 151.575 Tickets und 53.150 Kulturpässe ausgegeben, österreichweit (ohne Kärnten) 202.125 Tickets und 76.400 Kulturpässe. Damit werden jährlich hunderttausende Kulturbesuche möglich.