Friedenslicht für die Linzer Stadtregierung

Friedenslichtkind Florian Mitter zu Gast beim Linzer Stadtchef.

Linz. Der zwölfjährige Florian Mitter aus Vorderweißenbach übergab am Mittwoch das ORF-Friedenslicht an die Linzer Stadtregierung. Im Alten Rathaus nahmen Bürgermeister Dietmar Prammer und die Mitglieder der Stadtregierung das Symbol entgegen. Das diesjährige Licht wurde wegen der Lage im Nahen Osten direkt in Bethlehem entzündet.

Florian, der heuer als Friedenslichtkind ausgewählt wurde, gilt als besonders hilfsbereit und musiziert oft für ältere Menschen. Er wird das Licht in den kommenden Wochen auch international weitertragen – unter anderem zum Papst sowie zur EU. Prammer betonte den Wert von Frieden und Zusammenhalt.