Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Florian Mitter übergab das Friedenlicht.
© Stadt Linz

Zeichen der Hoffnung

Friedenslicht für die Linzer Stadtregierung

10.12.25, 14:46
Teilen

Friedenslichtkind Florian Mitter zu Gast beim Linzer Stadtchef.

Linz. Der zwölfjährige Florian Mitter aus Vorderweißenbach übergab am Mittwoch das ORF-Friedenslicht an die Linzer Stadtregierung. Im Alten Rathaus nahmen Bürgermeister Dietmar Prammer und die Mitglieder der Stadtregierung das Symbol entgegen. Das diesjährige Licht wurde wegen der Lage im Nahen Osten direkt in Bethlehem entzündet.

Florian, der heuer als Friedenslichtkind ausgewählt wurde, gilt als besonders hilfsbereit und musiziert oft für ältere Menschen. Er wird das Licht in den kommenden Wochen auch international weitertragen – unter anderem zum Papst sowie zur EU. Prammer betonte den Wert von Frieden und Zusammenhalt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden