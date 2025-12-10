Start der Koralmbahn – aber Klagenfurts Parkplatzproblem bleibt ungelöst

Kurz vor Start der Koralmbahn spitzt sich das Parkplatzproblem in Klagenfurt zu.

Ktn. Ab Samstag startet die Koralmbahn – doch am Klagenfurter Hauptbahnhof bleibt die Parksituation angespannt. Schon frühmorgens sind die Straßen südlich des Bahnhofs zugeparkt, Anrainer und Pendler klagen seit Jahren über fehlende Stellflächen. Versprochene 60 neue Parkplätze wurden bis heute nicht umgesetzt.

Laut ÖBB fehlt dafür noch die Zustimmung der Stadt. Stadträtin Wassermann prüft den Vertrag juristisch und kündigt einen Baustart im ersten Quartal 2026 an. Kritiker bemängeln, dass trotz jahrelanger Vorbereitungen keine Entlastung geschaffen wurde – ausgerechnet zum Start eines der größten Mobilitätsprojekte der Region.