Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Josef Schellhorn
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Ministerrat

Jetzt schlägt Sepp Schellhorns Stunde

30.11.25, 22:00
Teilen

Am Mittwoch will die Regierung zahlreiche Entbürokratisierungs-Maßnahmen vorstellen. 

Exakt neun Monate wird es dauern, bis die ersten großen Schellhorn'schen Regierungsschritte auf Schiene gebracht werden. Der Entbürokratisierungs-Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) wurde am 3. März 2025 angelobt, beim Ministerrat am 3. Dezember soll sein erstes großes Bürokratieabbau-Paket vorgelegt werden. 

Mindestens 100 Maßnahmen will Schellhorn im Ministerrat auf den Weg bringen. Besser gesagt: 100 Regelungen sollen wieder abgeschafft oder vereinfacht, also dereguliert, werden. 

Die ersten Monate im Amt verbrachte Schellhorn ja damit, Unternehmen und Stakeholder zu besuchen, um Themen "einzusammeln". Die Arbeit nahm die Entbürokratisierungsstelle dann erst formell im August auf. Auch eine Bürgerservicestelle wurde eingerichtet, wo Anregungen eingebracht werden können. 

"Low-Hanging-Fruits" für Oktober angekündigt

Erste "Low-Hanging-Fruits" - also einfach umzusetzende Maßnahmen mit großer Wirkung - wurden bereits für September oder Oktober angekündigt. Das hat sich nun offenbar verzögert.

Am Mittwoch soll es jedenfalls soweit sein. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kündigte bereits über 100 Maßnahmen an. Es dürften tatsächlich deutlich mehr werden, wobei einige Punkte sich noch in der Endabstimmung befinden. 

Die Maßnahmen reichen dabei von Vereinfachungen beim Abfallwirtschaftsgesetz, der Lohnverrechnung oder der Baueinreichung bis hin zu einer Verlängerung der Pickerl-Intervalle für PKW. Auch bei Vereinen oder etwa Freiwilligen Feuerwehren soll entbürokratisiert werden. 

Beim Pickerl soll das derzeitige Intervall von 3-2-1, also die erste Begutachtung nach drei Jahren, dann nach zwei und ab dann jährlich, verlängert werden. Der Punkt ist allerdings noch in der Abstimmung innerhalb der Koalition. Denn den Werkstätten entgeht so ein ordentlicher Batzen Geld.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden