20251202_66_998266_251202_XX_SPLIT_VOTIVKIRCHE-4_KA_.jpg

Demo-Chaoten

Wirbel um Palästina-Flaggen auf Votivkirche

02.12.25, 12:28
Am vergangenen Samstag, am Rande einer Pro-Palästina-Demo, tauchten plötzlich zwei Palästina-Flaggen auf den Turmspitzen der Votivkirche in der Nähe der Ringstraße auf. Gestern scheiterte ein Versuch sie mit dem Kran abzunehmen. Heute wird ein Kletterer hochsteigen.

Wien. Am Samstag waren im Zuge einer pro-palästinensischen Demonstration Aktivisten auf die Türme der Votivkirche, der zweithöchsten Kirche Wiens, geklettert und hatten an den Turmspitzen mehrere Fahnen befestigt, heißt es in einer Aussendung der Erzdiözese Wien, die sich darin klar von der Aktion distanziert und rechtliche Schritte ankündigte. Außerdem wurde angekündigt, die Fahnen abzunehmen. Dieser Versuch mithilfe eines Krans misslang gestern. Heute startet ein neuer Versuch.

Video zum Thema: Votivkirche

Heute Nachmittag wird ein spezialisierter Kletterer hochsteigen, um die Palästina-Flaggen zu entfernen, sagt Michael Prüller, Pressesprecher Erzdiözese Wien, gegenüber oe24. Von innen komme man gar nicht auf die Turmspitze, daher müsse der Kletterer von außen auf den Turm steigen.

Video zum Thema: Votivkirche

Laut Prüller sei "die Entfernung von Flaggen an den Turmspitzen alles andere als ein triviales Unterfangen". Eigentlich wollte man die Fahnen bereits am Wochenende entfernen, aber es war kurzfristig kein geeigneter Kletterer verfügbar.

Prüller betonte, dass "keinerlei wohlwollende Duldung durch die Pfarre vorliegt". Die Erzdiözese protestiere "aufs Schärfste gegen eine solche politische Instrumentalisierung der Kirche" und prüfe rechtliche Schritte.

