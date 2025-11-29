Alles zu oe24VIP
oe24-Reporter attackiert! Eskalation bei Palästina-Demo

29.11.25, 14:42
Eskalation bei der Pro-Palästina-Demo auf dem Platz der Menschenrechte. oe24-Reporter Dominik Hana wurde tätlich von Demonstranten attackiert. 

Wilde Szenen in Wien! oe24-TV berichtete per Live-Schaltung von der Pro-Palästina-Demo in Wien. Reporter Dominik Hana wurde an seiner Arbeit gehindert und wild beschimpft.

Auch Kamera und Mikrofon wurden in Mitleidenschaft gezogen. Demonstranten drängten sich vor die Kameras, die Polizei musste einschreiten.

oe24-Reporter attackiert! Eskalation bei Palästina-Demo
"Mir persönlich ist nichts passiert, aber die Gemüter laufen immer hoch bei solchen Demos. Ich habe hier nur die Fakten wiedergegeben, offenbar sind wir Medien alle ein Feindbild", berichtete Hana in weiterer Folge.

"Ich musste ihn dann zur Seite stoßen, er hat inakzeptable Dinge von sich gegeben und ich wollte nur meine Arbeit machen", so der oe24-Reporter.

Der aggresive Randalierer wurde von der Polizei festgenommen.

