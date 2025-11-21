"13 Hamas-Terroristen" in Flüchtlingscamp im Libanon getötet

Die israelische Armee hat Anfang der Woche eigenen Angaben zufolge bei einem Angriff auf ein palästinensisches Flüchtlingslager im Libanon "13 Hamas-Terroristen" getötet.

"13 Hamas-Terroristen wurden bei einem präzisen Angriff der IDF auf ein Trainingslager der Organisation im Süden des Libanon eliminiert", erklärte die Armee am Freitag. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge am Dienstag.

Unter den Getöteten sei Jawad Sidawi, "der an der Ausbildung von Terroristen beteiligt war, um Terroranschläge von libanesischem Gebiet aus" gegen Israel und seine Truppen zu verüben, hieß es weiter. Zur Identität der zwölf anderen Getöteten machte die israelische Armee zunächst keine Angaben. Die Armee "geht gegen Einrichtungen der Hamas im Libanon vor und wird weiterhin gegen Hamas-Terroristen vorgehen, wo auch immer sie operieren", hieß es in der Erklärung weiter.

Die den Gazastreifen kontrollierende radikalislamische Palästinensergruppe Hamas veröffentlichte am Donnerstag Fotos von 13 jungen Männern. Sie beschrieb den Angriff als "schreckliches Massaker, das zum Tod mehrerer unschuldiger ziviler Märtyrer geführt hat".

Laut Hamas Sportplatz getroffen

Die israelische Armee veröffentlichte ein Video eines Angriffs auf ein Gebäude. Die Hamas erklärte jedoch, es sei ein Sportplatz angegriffen worden, der von Jugendlichen in dem Camp frequentiert wird. Der Angriff habe somit "eine Gruppe Buben" getroffen, die sich dort gerade aufhielten.

Am Dienstag hatte die Hamas zurückgewiesen, dass sie militärische Einrichtungen in palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon habe und Israel "Lügen" vorgeworfen. Das überfüllte Camp Ain al-Helweh nahe der Küstenstadt Sidon ist das größte palästinensische Flüchtlingslager im Libanon. Israel setzt trotz einer im November des vergangenen Jahres in Kraft getretenen Waffenruhe zwischen Israel und der pro-iranischen und mit der Hamas verbündeten Hisbollah-Miliz seine Angriffe auf den Libanon weiter fort.