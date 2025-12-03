Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Hernalser Apotheke Neuwaldwegg meldet Insolvenz an - 1,47 Mio. Euro Schulden
© Apotheke Neuwaldegg

Apotheke insolvent

Hernalser Apotheke Neuwaldwegg meldet Insolvenz an - 1,47 Mio. Euro Schulden

03.12.25, 11:34
Teilen

Die Apotheke Neuwaldegg in der Neuwaldegger Straße 2 in Hernals hat Insolvenz angemeldet. 35 Gläubiger sind betroffen, die Apotheke ist seit 1. Dezember geschlossen. Ein Konkursverfahren wurde am Handelsgericht Wien eröffnet. 

Auf dem Weg zum Wienerwald gibt es eine Hernalser Apotheke weniger: Die Apotheke Neuwaldegg in der Neuwaldegger Straße 2 hat Insolvenz angemeldet. Laut dem staatlich bevorrechteten Gläubigerschutzverband Creditreform ist die Apotheke seit Montag, 1. Dezember, vorübergehend geschlossen.

Die Apotheke hatte im April 2021 ihre Neueröffnung gefeiert und befindet sich in der Villa Demel. Laut Eigenantrag konnte das Unternehmen keine schwarzen Zahlen erwirtschaften, auch ein Verkauf in den vergangenen zwei Jahren scheiterte. 

1,47 Millionen Euro Schulden

Über das Vermögen der Apotheke Neuwaldegg wurde am Dienstag, 2. Dezember, ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Insgesamt sind 35 Gläubigerinnen und Gläubiger im Gesamtausmaß von 1,47 Millionen Euro betroffen.

Die Gläubiger haben bis zum 21. Jänner 2026 die Möglichkeit, über die Creditreform ihre Forderungen anzumelden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Georg Unger bestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden