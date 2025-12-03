Hernalser Apotheke Neuwaldwegg meldet Insolvenz an - 1,47 Mio. Euro Schulden

Die Apotheke Neuwaldegg in der Neuwaldegger Straße 2 in Hernals hat Insolvenz angemeldet. 35 Gläubiger sind betroffen, die Apotheke ist seit 1. Dezember geschlossen. Ein Konkursverfahren wurde am Handelsgericht Wien eröffnet.

Auf dem Weg zum Wienerwald gibt es eine Hernalser Apotheke weniger: Die Apotheke Neuwaldegg in der Neuwaldegger Straße 2 hat Insolvenz angemeldet. Laut dem staatlich bevorrechteten Gläubigerschutzverband Creditreform ist die Apotheke seit Montag, 1. Dezember, vorübergehend geschlossen.

Die Apotheke hatte im April 2021 ihre Neueröffnung gefeiert und befindet sich in der Villa Demel. Laut Eigenantrag konnte das Unternehmen keine schwarzen Zahlen erwirtschaften, auch ein Verkauf in den vergangenen zwei Jahren scheiterte.

1,47 Millionen Euro Schulden

Über das Vermögen der Apotheke Neuwaldegg wurde am Dienstag, 2. Dezember, ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Insgesamt sind 35 Gläubigerinnen und Gläubiger im Gesamtausmaß von 1,47 Millionen Euro betroffen.

Die Gläubiger haben bis zum 21. Jänner 2026 die Möglichkeit, über die Creditreform ihre Forderungen anzumelden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Georg Unger bestellt.