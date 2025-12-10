Alles zu oe24VIP
Es wird laut und wild bei Masters of Dirt.
© Dawid Wilkus

Linz und Salzburg

Action pur: Masters of Dirt kehrt 2026 nach Österreich zurück

10.12.25, 14:35
Teilen

Spektakuläre Stunts und Pyro: Masters of Dirt ist 2026 zurück. 

Linz. Masters of Dirt bringt 2026 den „Freestyle Firestorm“ zurück nach Österreich und verwandelt die Hallen erneut in eine Welt aus Adrenalin, Motorenlärm und Pyrotechnik. Die weltbesten Athleten zeigen atemberaubende Stunts auf FMX-Bikes, Mountainbikes, Snowmobiles und Quads. Dazu sorgen die ikonischen Fuel Girls und DJ Mosaken für Showfeeling pur. Die Tour führt nach Linz, Innsbruck, Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt und begeistert mit einzigartiger Action ohne Wettbewerbsdruck.  

oe24 verlost Tickets für die Shows in Linz und Salzburg. Zum Gewinnen ein Mail mit der Wunschstadt an gewinnen@oe24.at schicken und live dabei sein.

