Action pur: Masters of Dirt kehrt 2026 nach Österreich zurück

Spektakuläre Stunts und Pyro: Masters of Dirt ist 2026 zurück.

Linz. Masters of Dirt bringt 2026 den „Freestyle Firestorm“ zurück nach Österreich und verwandelt die Hallen erneut in eine Welt aus Adrenalin, Motorenlärm und Pyrotechnik. Die weltbesten Athleten zeigen atemberaubende Stunts auf FMX-Bikes, Mountainbikes, Snowmobiles und Quads. Dazu sorgen die ikonischen Fuel Girls und DJ Mosaken für Showfeeling pur. Die Tour führt nach Linz, Innsbruck, Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt und begeistert mit einzigartiger Action ohne Wettbewerbsdruck.

