Dominik Stuckmann und seine Verlobte
Liebes-Show

Verlobung für Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann

28.11.25, 14:18
Stuckmann und Anna Rossow lernten sich in der Dating-Show kennen und wollen demnächst heiraten. 

Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37) schreiben Geschichte. Das Paar lernte sich 2022 in der Dating-Show "Der Bachelor" kennen und lieben. Es sollte nicht die letzte Rose sein, die er seiner Liebsten schenkt, denn jetzt hat Stuckmann den nächsten Schritt gewagt und ist auf ein Knie gegangen. 

Die romantischen Aufnahmen des Antrags postete er auf Instagram. "Sie hat JA gesagt", lautet der knappe Text zu der Bilderreihe. 


 

Bachelor-Kollegen gratulieren

Die Glückwünsche aus der Promiwelt für das frisch verlobte Paar ließen nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte des Beitrags meldeten sich unter anderem Nicolas Puschmann, Gerda Lewis sowie die ehemaligen „Bachelor“-Protagonisten Andrej Mangold und Niko Griesert mit lieben Worten zu Wort. „Damit offiziell kein ‘Bachelor’ mehr, geil Junge“, schrieb Puschmann, der erste deutsche „Prince Charming“ 

Es ist eine Liebesgeschichte wie im Märchen. Nach dem Staffelfinale zogen Stuckmann und Rossow sofort zusammen und schnell war klar: Diese beiden wollen ihr Leben miteinander verbringen. Den Antrag machte Stuckmann natürlich standesgemäß, wie es sich für einen "Bachelor" gehört, mit einer roten Rose.

