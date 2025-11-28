Schmerzhafter Sturz – und ein geplatzter Traum für Laura Maria Rypa

Die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi wollte sich einen Kindheitstraum erfüllen und eine Akrobatiknummer im Zirkus vorführen. Daraus wird jetzt leider nichts.

Bei Unachtsamkeit passieren schnell unnötige Unfälle – das musste nun auch Influencerin Laura Maria Rypa schmerzhaft erfahren. Mitten in den Vorbereitungen auf einen lang geplanten Auftritt hat sie sich in ihrer Wohnung am Bein verletzt.

„Der Tag hätte wirklich nicht schlimmer starten können“, berichtet sie ihren 951.000 Followern in ihrer Instagram-Story. Auf dem Weg durch die Wohnung sei sie auf einem Spielzeugauto ihrer beiden Söhne Leano (2) und Amelio (1) ausgerutscht – mit deutlichen Folgen.

Der anschließende Arztbesuch bringt Gewissheit. „Mein linkes Bein hat sich komplett durchgestreckt [...]. Seitdem habe ich höllische Schmerzen. Ich habe ein richtiges Ziehen im Po, bis ins Steißbein rein“, erklärt sie. Ein MRT soll klären, was genau passiert ist.





Die Diagnose fällt eindeutig aus: Laut Orthopäde zeigt das MRT einen kleinen Teilriss des Semimembranosus, eines hinteren Oberschenkelmuskels. Zudem sei eine Einblutung sichtbar.

Kein Auftritt für Laura Maria

Besonders bitter für Laura: Die Verletzung macht ihr einen großen Traum zunichte. Seit Wochen trainiert sie für eine Trapeznummer im Zirkus Rondel, die am 14. Dezember stattfinden sollte. Doch dazu wird es nicht kommen. Der Arzt verordnet ihr sechs Wochen Pause, jegliches Training müsse sofort eingestellt werden. Übungen wie Dehnen oder Spagat seien „nicht so günstig“, erklärt er.

Für Laura ein schwerer Rückschlag. Unter Tränen erzählt sie auf Instagram, wie traurig sie über die Absage sei. Das Training habe ihr enorm viel Freude bereitet, doch ihre Gesundheit gehe nun vor: Sie müsse sich vollständig erholen.

Trotz der Enttäuschung versucht sie, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. „Auch wenn es komisch klingt … Vielleicht war es ein Zeichen Gottes. Irgendwie fühlt es sich so an“, meint sie nachdenklich.