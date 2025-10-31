Krankenhaus-Drama um Pietro Lombardi: "Ich dachte, ich ersticke"

Der Sänger gibt ein Update zu seinem Gesundheitszustand und bedankt sich für die unzähligen Genesungswünsche.

Plötzliches Unwohlsein und Atemnot mitten in der Nacht – für Pietro Lombardi wurde die Nacht auf Donnerstag zu einem Schockmoment. Der Sänger meldete sich in den frühen Morgenstunden (30. Oktober) auf Instagram und schilderte, dass er völlig unerwartet gesundheitliche Probleme bekommen habe.

„Der Moment, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, keine Luft kriegst und dich einfach übergeben musst. Ohne Grund, ohne Vorwarnung“, schrieb der 33-Jährige in seiner Story. Er habe so etwas noch nie erlebt, erzählte er weiter: „Hatte sowas noch nie in meinem Leben. Es war so komisch und ist es irgendwie immer noch. Ich kriege kaum Luft, der ganze Rachen ist zu und brennt. Hatte für einen kurzen Moment echt innerlich Angst und so eine richtige Panik. Jetzt hat mein Körper sich ein bisschen beruhigt, aber irgendwie spüre ich, dass irgendwas nicht stimmt. [...] Ich dachte wirklich, ich ersticke.“

Dankbar und hoffnungsvoll

Nach dieser „Horrornacht“, wie Lombardi sie selbst beschreibt, gab es am Freitagmorgen zumindest ein kleines Update. „Danke für die ganzen Nachrichten, bin zur Untersuchung im Krankenhaus“, schrieb er in einer weiteren Story. Damit konnte der DSDS-Gewinner seine Fans zumindest teilweise beruhigen. „Macht euch keine Sorgen, alles gut“, fügte er hinzu.





Was genau hinter dem plötzlichen Anfall steckt, ist bislang unklar. Die Symptome seien völlig unerwartet aufgetreten, erzählte der Musiker. Kurz nach dem Vorfall habe er angekündigt, wieder schlafen zu gehen – danach blieb es für Stunden still auf seinem Kanal. Auch um herauszufinden, was die Ursache gewesen sein könnte, bat er seine Follower um Ratschläge.

Trennungsschmerz

In den vergangenen Wochen war der Sänger vor allem wegen privater Themen in den Schlagzeilen gestanden. Erst im August hatten sich Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa offiziell getrennt. Das Paar, das zwei gemeinsame Söhne hat, betonte zuletzt, dass es trotz Trennung keinen Streit gebe – was auch ein gemeinsamer Social-Media-Post der beiden bestätigte.

Nun steht jedoch Lombardis Gesundheit im Mittelpunkt – und seine Fans hoffen, dass die Untersuchungen bald Klarheit bringen.