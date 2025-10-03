Nach Trennung von Pietro Lombardi (33): Neue Liebe für Laura Maria Rypa?

In einer Instagram-Fragerunde spricht Laura Maria Rypa über ihr aktuelles Dating-Leben und ihr neu gefundenes Glück.

Vor wenigen Wochen trennten sich Sänger Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) endgültig. Nun meldet sich die Influencerin ausführlicher zu Wort – und spricht offen darüber, wie es ihr in dieser Phase wirklich geht. In einer Fragerunde auf Instagram gibt sie Einblicke in ihre Gefühlswelt und macht klar, dass für sie derzeit nur eines zählt: Stabilität für ihre Kinder.

"Ich bin mit mir im Reinen"

Auf die Frage, ob sie aktuell glücklich sei, antwortet Laura ehrlich: „Ja, ich bin im Moment auf eine ganz neue Art glücklich, oder vielleicht besser gesagt im Reinen mit dem, wie es gerade ist.“ Gleichzeitig betont sie, dass eine Trennung nicht alle Gedanken und Gefühle verschwinden lässt – gerade dann nicht, wenn gemeinsame Kinder im Mittelpunkt stehen. „Da sind immer noch viele Gedanken, viele Gefühle und auch manchmal Momente, in denen man zurückblickt oder sich fragt, was vielleicht irgendwann einmal sein könnte.“ Trotzdem empfindet sie ihre jetzige Haltung als positiv: „Schritt für Schritt meinen Weg zu gehen und die Dinge so anzunehmen, wie sie gerade sind, fühlt sich richtig an.“

Laura bricht ihr Schweigen

Auch die Frage nach einer neuen Liebe kommt auf. Doch Laura stellt klar: „Nein, das steht für mich gerade absolut nicht im Raum und das möchte ich auch gar nicht.“ Ihr Fokus liege ausschließlich bei ihrer Familie. „Auf meinen Kindern, auf unserem Zuhause, auf unserem Alltag und darauf, ein stabiles Fundament für uns alle zu schaffen.“

Achterbahnfahrt der Gefühle

Die Beziehung zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa war über Jahre hinweg von Höhen und Tiefen geprägt. Seit 2020 machten die beiden immer wieder Schlagzeilen – von Versöhnungen bis hin zu erneuten Trennungen. Im August 2025 erklärten sie schließlich offiziell das Ende ihrer Partnerschaft. Zusammen haben sie zwei Söhne: Leano Romeo, geboren Anfang 2023, und Amelio Elija, der im August 2024 das Licht der Welt erblickte.

In den Medien war von insgesamt sieben Trennungsphasen die Rede. Besonders heftig eskalierte ein Streit im Oktober 2024, bei dem die Polizei einschreiten musste. Laura musste anschließend sogar im Krankenhaus behandelt werden. Trotz dieser schwierigen Vergangenheit wollen beide nun getrennte Wege gehen – als Eltern aber weiterhin Verantwortung übernehmen.