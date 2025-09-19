Sarah Engels (31) wagt den Sprung ins Musical-Fach: Ab dem 13. November spielt sie im Kölner „Moulin Rouge“ die Hauptrolle der Satine. Mit der glamourösen wie tragischen Figur erfüllt sie sich einen künstlerischen Traum – und stellt sich zugleich einer emotionalen Herausforderung

"Satine ist eine sehr starke, selbstbewusste Frau, die jedoch auch Momente erlebt, in denen diese Stärke bricht", sagt Engels im Gespräch mit der deutschen "Bild"-Zeitung. Ein Rollenbild, das sie auch aus ihrem eigenen Leben kennt: "Wenn viel von mir verlangt wird, gebe ich erst mal jedem das Gefühl, ‚das kriege ich hin‘. Aber hinter dieser Fassade steckt auch eine zerbrechliche Sarah."

"Moulin Rouge" Musical © Getty

Proben im XXL-Format

Bis zu acht Stunden täglich verbringt Engels derzeit auf der Probebühne. Während sie gesanglich auf vertrautem Terrain ist, arbeitet sie Schauspiel, Tanz und Performance Schritt für Schritt mit dem Kreativteam durch. "Natürlich weiß ich, dass dieses Musical bis ins kleinste Detail perfektioniert ist – da will ich keinesfalls scheitern." 15 Shows sind bis Januar geplant – gesungen wird auf Deutsch und Englisch, insgesamt mit 75 Klassikern von Offenbach bis Lady Gaga.

Emotional und temperamentvoll

Das Drama liegt ihr im Blut: Engels, deren Familie aus Sizilien stammt, beschreibt sich als emotional und temperamentvoll. "Ich bin generell ein sehr emotionaler Mensch und liebe das Drama. Auch in unserer Familie ist es immer laut und intensiv. Das mag ich total gerne – und genauso ist auch das Stück: voller Emotionen und Facetten."

Balance zwischen Bühne und Familie

Sarah Engels und Ehemann Julian © Getty

Dass die Produktion in Köln stattfindet, sieht Engels als Glücksfall: So kann sie Beruf und Familie vereinbaren. Während sie probt, übernimmt Ehemann Julian Kinderbetreuung, Haushalt und Fahrdienste. "Mit Familie und zwei Kindern wäre das sonst nicht machbar." Abends bleibt Engels der Alltag als Mutter: kochen, kuscheln, vorlesen – nur die Paarzeit muss vorerst warten.

Ob sie Musical langfristig als Karriereweg sieht, lässt Engels offen. Sicher ist nur: Bei der Premiere will sie nicht nur eine Rolle verkörpern, sondern Satine ganz und gar leben.