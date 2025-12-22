Brian May präsentiert erstmals unveröffentlichten Queen-Song

Der Queen-Gitarrist Brian May hat erstmals einen bisher unveröffentlichten Song der legendären britischen Rockband vorgestellt.

Er präsentierte das Lied "Not for Sale (Polar Bear)" am Montag am Ende einer von ihm moderierten einstündigen Weihnachtssendung im Radiosender Planet Rock. Es enthält Gesangselemente, die an die unverkennbare Stimme des verstorbenen Sängers Freddy Mercury erinnern. May zufolge handelt es sich um ein Lied, das bisher "niemand je gehört hat".

Der Song wurde ursprünglich für das Queen-Album "Queen II" von 1974 aufgenommen, schaffte es aber nicht auf die endgültige Version des Albums. "Es ist ein Song mit langer Geschichte, aber meines Wissens hat noch niemand diese Version gehört", sagte der 78-jährige Gitarrist beim Abspielen des Titels.

Lied lange in Queen-Archiven

Bei der ersten Aufnahme Anfang der 70er-Jahre habe es sich um eine noch im Entstehen begriffene Version gehandelt, ein "Work in Progress". Nun soll das Lied in die Neuauflage des Queen-II-Albums im kommenden Jahr aufgenommen werden. "Aber ich präsentiere ihn schon jetzt, weil ich einfach neugierig bin, was die Leute davon halten", sagte er.

Queen gehört zu den erfolgreichsten Bands der Pop-Geschichte. Die 1970 gegründete Rockband um Frontmann Freddie Mercury wurde mit Songs wie "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions" und "Don't Stop Me Now" weltberühmt. Die Band hat weltweit geschätzt 300 Millionen Platten verkauft. "Not for Sale (Polar Bear)" schlummerte jahrzehntelang in den Queen-Archiven und wurde nur vereinzelt auf Fan-Webseiten erwähnt.

Mercury starb 1991 an den Folgen einer Aids-Erkrankung. Seit 2012 ist Adam Lambert Leadsänger der Band und tritt mit den beiden verbliebenen Gründungsmitgliedern, dem Gitarristen Brian May und dem Schlagzeuger Roger Taylor, auf.