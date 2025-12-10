Nächste Millionenpleite: Glasproduzent ist insolvent

Über die Feldkircher MGT Mayer Glastechnik GmbH ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Das Unternehmen ist bei rund 100 Gläubigern mit 10,5 Mio. Euro verschuldet, 109 Mitarbeiter sind von dem Konkurs betroffen, berichteten der KSV1870 und der AKV. Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde auf Antrag des Unternehmens eröffnet, der Betrieb soll fortgeführt werden und so zur Entschuldung beitragen.

Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren vor. Die finanziellen Mittel dafür sollen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden, hieß es. MGT Mayer Glastechnik erzeugt Isolierglas und betreibt den Groß- und Einzelhandel mit Bauglasprodukten.

Gesunkene Nachfrage und gestiegene Kosten schuld an Insolvenz

Als Insolvenzursache wurden gestiegene Kosten und ein Umsatzrückgang aufgrund gesunkener Nachfrage nach Spezialgläsern angegeben. Außergerichtliche Restrukturierungsmaßnahmen scheiterten.

Die Berichtstagsatzung findet am 23. Dezember 2025, die Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung am 26. Februar 2026 am Landesgericht Feldkirch statt. Gläubigerforderungen können bis zum 12. Februar 2026 über KSV und AKV angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Tobias Gisinger bestellt.