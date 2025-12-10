Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.700 aktien down -3.46% Andritz AG 62.65 aktien down -2.49% BAWAG Group AG 121.10 aktien up +0.33% CA Immobilien Anlagen AG 22.960 aktien down -0.35% CPI Europe AG 15.030 aktien down -0.2% DO & CO Aktiengesellschaft 191.00 aktien down -2.45% EVN AG 26.550 aktien down -1.3% Erste Group Bank AG 97.85 aktien down -0.1% Lenzing AG 22.200 aktien down -1.99% OMV AG 47.260 aktien down -0.71% Oesterreichische Post AG 30.650 aktien down -0.97% PORR AG 31.200 aktien down -2.65% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.560 aktien up +0.55% SBO AG 28.100 aktien up +0.18% STRABAG SE 78.50 aktien down -0.25% UNIQA Insurance Group AG 15.120 aktien down -0.66% VERBUND AG Kat. A 61.80 aktien down -2.52% VIENNA INSURANCE GROUP AG 55.90 aktien down -0.71% Wienerberger AG 28.500 aktien equal +0% voestalpine AG 38.000 aktien up +0.8%
  1. oe24.at
  2. Business
Chip
© getty

Hochleistungschips

Tech-Giganten hintergehen chinesische Regierung

10.12.25, 15:15
Teilen

Der chinesische Online-Händler Alibaba und die TikTok-Mutter ByteDance wollen Insidern zufolge beim US-Chipkonzern Nvidia in großem Stil KI-Prozessoren bestellen. 

Sie seien an Chips vom Typ H200 interessiert, für die US-Präsident Donald Trump Exportgenehmigungen in Aussicht gestellt hatte, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

Damit stellen sich die Alibaba und ByteDane gegen die Regierung in Peking. Diese will Firmen von der Nutzung ausländischer Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz (KI) abhalten. Die Behörden wollten sich zu diesem Thema nicht äußern.

Prozessor über den Graumarkt erhältlich

Der H200 ist eine abgespeckte Variante des aktuell stärksten Nvidia-Prozessors Blackwell. Er ist um ein Vielfaches schneller als das bisher einzige legal in der Volksrepublik erhältliche Modell H20. Einige chinesische Unternehmen und Forschungseinrichtungen haben dennoch bereits jetzt Zugriff auf H200-Chips. Diese gelangen über den Graumarkt nach China. Obwohl die Entwicklung heimischer Alternativen mit Hochdruck vorangetrieben werde, blieben Nvidia-Prozessoren für chinesische KI-Entwickler unverzichtbar, sagte Zhang Yuchun, Manager der Cloudfirma SuperCloud. Die großen Technologiekonzerne würden versuchen, sich möglichst unauffällig möglichst viele H200-Chips zu sichern.

Dadurch drohten Lieferengpässe, warnten die Insider weiter. Derzeit würden vergleichsweise wenige Halbleiter dieses Typs produziert. Nvidia konzentriere sich auf die Fertigung von Blackwell-Chips und die Entwicklung von dessen Nachfolger Rubin. Unklar war zudem, ob und in welchem Umfang die chinesische Regierung den Import von H200-Chips genehmigen wird. Sie betrachtet die Produkte von Nvidia als potenzielles Risiko für die nationale Sicherheit. Der Halbleiterkonzern mit Sitz im kalifornischen Santa Clara hat mehrfach betont, keine "Hintertüren" einzubauen, mit denen die Chips aus der Ferne kontrolliert werden können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden