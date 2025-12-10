Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.700 aktien down -3.46% Andritz AG 62.40 aktien down -2.88% BAWAG Group AG 120.80 aktien up +0.08% CA Immobilien Anlagen AG 22.980 aktien down -0.26% CPI Europe AG 15.040 aktien down -0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 191.40 aktien down -2.25% EVN AG 26.650 aktien down -0.93% Erste Group Bank AG 97.85 aktien down -0.1% Lenzing AG 22.000 aktien down -2.87% OMV AG 47.400 aktien down -0.42% Oesterreichische Post AG 30.700 aktien down -0.81% PORR AG 31.000 aktien down -3.28% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.480 aktien up +0.33% SBO AG 27.800 aktien down -0.89% STRABAG SE 78.60 aktien down -0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.160 aktien down -0.39% VERBUND AG Kat. A 61.80 aktien down -2.52% VIENNA INSURANCE GROUP AG 56.10 aktien down -0.36% Wienerberger AG 28.380 aktien down -0.42% voestalpine AG 37.800 aktien up +0.27%
  1. oe24.at
  2. Business
Bondi Consult gewinnt Andrea Baumgartner für TheVenue Events@TwentyOne
© Bondi Consult

Karriere

Bondi Consult gewinnt Andrea Baumgartner für TheVenue Events@TwentyOne

10.12.25, 10:44
Teilen

TheVenue, die Eventlocation im Central Hub im TwentyOne von Bondi Consult, bietet hochwertige Veranstaltungsräume mit modernem Design und großer Flexibilität. Mit Andrea Baumgartner verstärkt Bondi Consult das Team um eine Expertin für die Vermarktung und Betreuung der Konferenz- und Eventflächen.

The Venue Konferenzräume im Twenty One 

The Venue Konferenzräume im Twenty One 

© Bondi Consult

Auf rund 4.300 Quadratmetern bietet TheVenue flexible Flächen für unterschiedliche Business-Formate – von Tagungen und Seminaren bis zu größeren Networking-Veranstaltungen. Die modular gestaltbaren Räume ermöglichen Events mit bis zu 700 Personen und können an individuelle Anforderungen angepasst werden. 
TheVenue zeichnet sich außerdem durch seine zentrale Lage im Quartier TwentyOne und die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr aus, wodurch eine einfache Erreichbarkeit für Gäste und Partner gewährleistet ist.

Andrea Baumgartner, Fachfrau für Eventmanagement und Sales

Andrea Baumgartner, Fachfrau für Eventmanagement und Sales

© Bondi Consult

Kompetenz im EventmanagementMit Andrea Baumgartner holt sich Bondi Consult eine erfahrene Fachfrau für Eventmanagement und Sales ins Team. Seit Fertigstellung des Central Hub zeichnet sie für das Sales Management und die Eventorganisation von TheVenue Events@TwentyOne verantwortlich. Zuvor war sie bei der Liechtenstein Gruppe AG im Kundenmanagement tätig und verantwortete im Zuge ihrer Tätigkeit für die Hofkellerei Liechtenstein den Aufbau der Vinothek sowie die Betreuung zahlreicher Events und Stakeholder. Ihre bisherige Laufbahn umfasst zudem Tätigkeiten als Senior Consultant in Strategie- und Marktprojekten sowie Erfahrungen im Produkt- und Marketingmanagement bei Ja! Natürlich, Laufen Austria und Wein & Co.„Mit Andrea Baumgartner gewinnen wir eine Expertin, die fundierte Erfahrung in Eventmanagement und Sales mit einem tiefen Verständnis für Kundenbe-dürfnisse verbindet. Ihr Know-how und ihre strategische Perspektive werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Zukunft von TheVenue aktiv zu gestalten! Wir freuen uns, sie im Team zu haben“, betont Anton Bondi, Geschäftsführer von Bondi Consult.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden