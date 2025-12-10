Bondi Consult gewinnt Andrea Baumgartner für TheVenue Events@TwentyOne

TheVenue, die Eventlocation im Central Hub im TwentyOne von Bondi Consult, bietet hochwertige Veranstaltungsräume mit modernem Design und großer Flexibilität. Mit Andrea Baumgartner verstärkt Bondi Consult das Team um eine Expertin für die Vermarktung und Betreuung der Konferenz- und Eventflächen.

The Venue Konferenzräume im Twenty One © Bondi Consult

Auf rund 4.300 Quadratmetern bietet TheVenue flexible Flächen für unterschiedliche Business-Formate – von Tagungen und Seminaren bis zu größeren Networking-Veranstaltungen. Die modular gestaltbaren Räume ermöglichen Events mit bis zu 700 Personen und können an individuelle Anforderungen angepasst werden.

TheVenue zeichnet sich außerdem durch seine zentrale Lage im Quartier TwentyOne und die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr aus, wodurch eine einfache Erreichbarkeit für Gäste und Partner gewährleistet ist.

Andrea Baumgartner, Fachfrau für Eventmanagement und Sales © Bondi Consult

Kompetenz im EventmanagementMit Andrea Baumgartner holt sich Bondi Consult eine erfahrene Fachfrau für Eventmanagement und Sales ins Team. Seit Fertigstellung des Central Hub zeichnet sie für das Sales Management und die Eventorganisation von TheVenue Events@TwentyOne verantwortlich. Zuvor war sie bei der Liechtenstein Gruppe AG im Kundenmanagement tätig und verantwortete im Zuge ihrer Tätigkeit für die Hofkellerei Liechtenstein den Aufbau der Vinothek sowie die Betreuung zahlreicher Events und Stakeholder. Ihre bisherige Laufbahn umfasst zudem Tätigkeiten als Senior Consultant in Strategie- und Marktprojekten sowie Erfahrungen im Produkt- und Marketingmanagement bei Ja! Natürlich, Laufen Austria und Wein & Co.„Mit Andrea Baumgartner gewinnen wir eine Expertin, die fundierte Erfahrung in Eventmanagement und Sales mit einem tiefen Verständnis für Kundenbe-dürfnisse verbindet. Ihr Know-how und ihre strategische Perspektive werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Zukunft von TheVenue aktiv zu gestalten! Wir freuen uns, sie im Team zu haben“, betont Anton Bondi, Geschäftsführer von Bondi Consult.