Hammer-Gerücht: Mo Salah wechselt zu Top-Klub

Der Ägypter könnte England schon im Jänner verlassen.

250 Tore in 420 Spielen: Die Zahlen sprechen eine klare Sprache – Mo Salah ist längst eine wahre Liverpool-Legende. In den letzten beiden Spielen wurde der Ägypter von Arne Slot aber eiskalt aussortiert und musste auf der Bank Platz nehmen.

Zahlreiche Fans und Experten befürchten nun einen großen Knall. Harry Redknapp warnt etwa bei Sky Sports. „Salah ist eine Premier-League-Legende, eine Liverpool-Ikone – und genau deshalb glaube ich nicht, dass das gut enden wird“, so der einstige Reds-Star. „Er will nicht auf der Bank sitzen. Ich wäre geradezu geschockt, wenn er die letzten zwei Jahre seines Vertrags erfüllt.“

© Getty

Flucht in die Türkei

Sollte sich die Situation nicht verbessern, könnte Salah Liverpool schon im Winter verlassen. In den letzten Jahren wurde der Ägypter immer wieder mit Vereinen aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, nun soll auch Galatasaray Istanbul anklopfen. Medienberichten zufolge sind die Türken bereit, dem 33-Jährigen einen 22-Millionen-Dollar-Vertrag samt Fixplatzgarantie anzubieten.

Unklar ist allerdings, ob Liverpool den Publikumsliebling wirklich ziehen lässt.