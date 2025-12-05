Alles zu oe24VIP
Jürgen Klopp
© Getty

Trainer-Sensation

Hammer-Gerücht: Jürgen Klopp steht vor Blitz-Comeback

05.12.25, 06:55
Teilen

Liverpool setzt Arne Slot ein knallhartes Ultimatum. 

Der FC Liverpool steckt weiterhin in der Krise. Am Mittwoch kam man zuhause gegen Aufsteiger Sunderland nur zu einem (glücklichen) Remis, in der Tabelle liegt der Meister damit bereits abgeschlagen auf Platz 9.

Für Trainer Arne Slot wird es langsam aber sicher eng. Bisher stehen die Klub-Bosse öffentlich noch hinter dem Niederländer, intern sollen sie dem 47-Jährigen aber ein klares Ultimatum gestellt haben.

Arne Slot
© Getty

Kommt Klopp zurück?

Wie die Sportbild berichtet, geben die Klub-Bosse Slot noch bis Weihnachten Zeit, die Trendumkehr zu schaffen. Ist bis dahin keine Besserung zu sehen, dann muss der Meistertrainer gehen.

Viele Liverpool-Fans träumen bereits von einer Rückkehr von Jürgen Klopp. Auch die Klub-Besitzer der amerikanischen Fenway Sports Group sollen an den deutschen Star-Trainer denken. Laut „Sun“ könnte Klopp die Reds zumindest kurzzeitig bis Saisonende übernehmen. Dann könnte Luis Enrique oder sogar Julian Nagelsmann Liverpool übernehmen.

Jürgen Klopp
© Getty

Ob Klopp tatsächlich zu einem Comeback an der Anfield Road bereit ist, bleibt abzuwarten. Bekanntlich ist der Deutsche derzeit bei Red Bull tätig.

