Christoph Freund
Transfer-Coup: Bayenr schnappt sich 17-jähriges Ausnahme-Talent

04.12.25, 17:50
Dem FC Bayern München ist offenbar ein absoluter Transfer-Coup gelungen. 

Vor wenigen Tagen kündigten die Bayern-Bosse noch an, dass man sich am Transfermarkt ruhig verhalten wird, weil man vielmehr auf die Rückkehr der Langzeitverletzten Jamal Musiala oder Alphonso Davies wartet. Doch nun tut sich an der Säbener Straße in Sachen Neuverpflichtung doch etwas. Das berichtet zumindest Transfer-Guru Fabrizio Romano.

Dem Bericht zufolge dürfte es sich allerdings weniger um einen Transfer handeln, der sofort greifen wird, vielmehr bauen die Verantwortlichen schon für die Zukunft vor. Denn man konnte sich die Dienste eines 17-jährigen Ausnahmetalents sichern.

Super-Teenie soll kommen

Dabei handelt es sich um einen südamerikanischen Super-Teenie, der derzeit als Innenverteidiger gelistet wird. Virgilio Olaya kommt aus Ecuador vom dortigen Erstligisten SD Aucas, wo er heuer bereits fünf Spiele absolvierte.

Die Münchner wollen ihre Zukunftshoffnung aber nicht lange in den eigenen Reihen halten. Als nächster Schritt ist eine Leihe zu einem anderen Team geplant, damit der junge Abwehr-Gigant (1,88 Meter) möglichst viel Spielpraxis erhält.

