DAS macht Bayern-Bubi Lennart Karl (17) schon jetzt besser als Messi

Bayerns neues Ausnahmetalent Lennart Karl (17) erlebt derzeit eine steile Karriereentwicklung – so rasant, dass sich sein Alltag grundlegend verändert.

Noch vor wenigen Monaten saß der Teenager im Linienbus Richtung Säbener Straße, gemeinsam mit einem Kumpel aus dem Nachwuchs. Heute ist das undenkbar: Der Offensivspieler ist nach seinen explodierenden Leistungen – zwei Tore in der Bundesliga, zwei in der Champions League – zu bekannt geworden. Der FC Bayern stellt ihm deshalb inzwischen einen Shuttle-Service. Einen Führerschein besitzt Karl noch nicht.

Mit seinem kometenhaften Aufstieg hat sich der 1,68-Meter-Mann einen Spitznamen erspielt, der größer kaum sein könnte: „Karl der Große“. Dabei ist er sogar zwei Zentimeter kleiner als sein Idol Lionel Messi (38).

Großes Lob: Besser als Messi

Trotzdem sieht Fußball-Legende Lothar Matthäus beeindruckende Parallelen: „Es ist natürlich der größtmögliche Vergleich, den man anbringen kann. Aber wegen seiner Position, Körpergröße, der Dribblings und Lösungen, die er findet, erinnert mich Lennart Karl an Lionel Messi.“

Der Rekordnationalspieler weiter: „In diesem Alter ist er weiter, als es Messi zur gleichen Zeit war. Messi hat länger auf ein Tor gewartet und hatte statistisch nicht die Einsatzzeiten, die Karl nun schon bekommt.“

Während Messi in Florida in einer Zehn-Millionen-Euro-Villa residiert, lebt Karl weiter auf dem Bayern-Campus – 18 Quadratmeter, eines der 35 Zimmer für Jugendspieler. Genau so soll es sein: sportlich große Schritte, privat kleine. Der Klub achtet darauf, dass der Teenager trotz Hype geerdet bleibt.

Schulabschluss und WM

Auch familiär steht ein Umbruch bevor. Karls Eltern wollen 2026 aus dem unterfränkischen Frammersbach nach München ziehen. Bis dahin bleibt er auf dem Campus – mit klaren Prioritäten: Fußball und der Realschulabschluss im kommenden Jahr.

Und danach? Für den 17-Jährigen könnte statt einer Abschlussfahrt ein Abenteuer der Sonderklasse warten: die WM – im Trikot der Nationalmannschaft.