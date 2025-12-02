Bayern-Star Neuer: Geheimnis um Zukunft

Manuel Neuer, der in etwas mehr als drei Monaten seinen 40. Geburtstag feiert, äußert sich erstmals selbst zu den anhaltenden Spekulationen über seine sportliche Zukunft.

Der Torwart des FC Bayern München möchte sich derzeit nicht festlegen, ob er seinen auslaufenden Vertrag über das Saisonende hinaus verlängern wird. Im Gespräch mit "Sky" sagt Neuer, dass es noch keine konkrete Entwicklung bei seiner Zukunftsplanung gebe. Neuer: "Ich würde mir da auch Zeit lassen. Es geht wirklich dann auch um den Moment, um zu sagen, okay, wie geht es meinem Körper? Was macht die Gesundheit? Macht es Sinn, weiterzumachen? Und diese Entscheidung, die muss ich noch ein bisschen herauszögern."

Auch Bayern-Sportvorstand zurückhaltend

Auch Bayern-Sportvorstand Max Eberl bleibt zurückhaltend. Gespräche über Neuers Zukunft sollen erst nach seinem runden Geburtstag im März stattfinden. Neuer steht seit 2011 im Tor des Rekordmeisters, doch ob er über die aktuelle Saison hinaus bleibt, ist offen. Parallel diskutiert der DFB über die Torwartfrage für die WM im kommenden Sommer. Eberl sprach sich für ein mögliches Comeback Neuers im Nationalteam aus, doch der Keeper selbst konzentriert sich nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 ausschließlich auf seine Leistungen beim Klub.