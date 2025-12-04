Alles zu oe24VIP
Harry Kane
Fans irritiert

Nannte ZDF-Kommentator Harry Kane wirklich einen "Scheißdreck"?

04.12.25, 07:27
Ein Sager von ZDF-Kommentator Gari Paubandt sorgt für Aufregung. 

Der FC Bayern hatte im Achtelfinale des DFB-Pokals überraschend große Mühe. Bei Union Berlin gewann der Rekordmeister dann aber doch 3:2 und zog damit in die nächste Runde ein.

Im Netz sorgte aber weniger die Leistung der Kompany-Elf für Aufregung, als ein Sager von ZDF-Kommentator Gari Paubandt. In der 20. Minute kommentierte Paubandt einen Pass von Luis Diaz auf Lennart Karl: „Luis Diaz. Karl! Zwei Wirbelwinde. Eher Wirbelstürme sogar.“ Danach klang es so, als ob Paubandt ergänzte: „Harry Kane ist ein Scheißdreck dagegen.“

Fans irritiert

Im Netz zeigten sich zahlreiche Fußball-Fans irritiert und empört. Der Kommentator vom ZDF hat nicht gerade gesagt, dass Harry Kane „ein Scheißdreck“ gegenüber Karl oder Diaz sei, oder? Oder??? Sag mal, geht’s noch?„ Ein anderer schrieb: “Hat der im ZDF gerade wortwörtlich gesagt: ‘Harry Kane is‘n Scheißdreck dagegen!?‘. Dafür zahle ich GEZ?„

Tatsächlich sagte Paubandt wohl nicht Harry Kane, sondern Hurricane. Der Satz “Ein Hurricane ist ein Scheißdreck dagegen„ ergibt auch mehr Sinn als eine Beleidigung des Bayern-Stars.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

