Finger weg: Nur Van der Bellen darf den WM-Pokal anfassen

Der WM-Traum wird greifbar: Anfang Jänner kommt der goldene Pokal nach Wien. Beim Besuch im ÖFB-Campus gilt jedoch eine strenge Regel.

Knapp fünf Monate vor dem Start der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko kommt der WM-Pokal nach Österreich. Am 7. Jänner macht die „FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola“ Station im neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern. Die goldene Trophäe wird dort für einen Tag präsentiert.

Der Pokal wird aus Istanbul in einem gebrandeten Flugzeug nach Wien geflogen. Begleitet wird die Delegation unter anderem von U17-Erfolgscoach Hermann Stadler und ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzendem Josef Pröll. Eine noch geheim gehaltene Legende eines Weltmeister-Teams wird die Trophäe in einem offiziellen Akt überreichen.

Nur das Staatsoberhaupt darf ihn berühren

37 Zentimeter groß, über sechs Kilo schwer und größtenteils aus 18-karätigem Gold gefertigt: Der WM-Pokal unterliegt strengen Regeln. Nur Bundespräsident Alexander Van der Bellen darf die Trophäe in Österreich berühren. Neben Staatsoberhäuptern ist dies sonst nur wenigen FIFA-Mitarbeitern und Spielern der siegreichen WM-Mannschaft erlaubt.

© Getty

Fans können sich dennoch annähern. Über Gewinnspiele in der Coca-Cola-App sowie über Medienpartner werden Tickets für ein Foto mit dem Pokal vergeben. Die globale Tour startet am 3. Jänner in Saudi-Arabien und führt über mehr als 75 Stationen.

Der WM-Pokal wird am 19. Juli in New Jersey an den Kapitän des neuen Weltmeisters überreicht und bleibt im Besitz der FIFA. Österreich ist bei der WM erstmals seit 28 Jahren wieder vertreten und trifft in der Gruppenphase auf Argentinien, Algerien und Jordanien.