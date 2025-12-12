Salzkammergut Regionen werden zu einem riesigen Tourismusverband zusammengelegt

Die größten formalen Herausforderungen im Bereich Fusionierung sind gemeistert, jetzt geht es um die Unterzeichnungen der letzten Dokumente.

Bad Ischl. Die Fusionierung der Salzkammergut Regionen zum Tourismusverband Salzkammergut befindet sich in den letzten Zügen. Der neu formierte Tourismusverband Salzkammergut nimmt ab 1. Jänner 2026 mit 36 Gemeinden und rund 4,5 Mio. Nächtigungen pro Jahr österreichweit eine schlagkräftige Position ein.

Ab 1. Jänner 2026 wird aus den Regionen Attersee- Attergau, Bad Ischl, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal, Dachstein Salzkammergut und St. Wolfgang sowie in enger Kooperation mit der FTG (Fuschlsee Tourismus Gesellschaft) und der WTG (Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft) der neue Tourismusverband Salzkammergut.

„Das Salzkammergut hat mit seiner Strahlkraft großes Potenzial für neue, internationale Gäste“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. Eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb des Salzkammerguts, aber auch oberösterreichweit und über Bundesländergrenzen hinweg, eröffne große Chancen.

Neuer Geschäftsführer des Tourismusverbandes Salzkammergut ist ab 1. Jänner Stefan Brandlehner.