Oscar-Verbot: DIESE Hollywood-Stars sind für die Gala gesperrt

Im Laufe der Jahre haben es unterschiedlichste Schauspieler auf die Blacklist der wichtigsten Preisverleihung geschafft.

Während die Filmbranche jedes Jahr im Blitzlichtgewitter der Oscars schwelgt, läuft im Hintergrund ein strenges Reglement ab. Was nach glitzerndem Showbusiness aussieht, folgt einer minutiös kontrollierten Choreografie – und nicht jeder, der einmal zur Crème de la Crème Hollywoods zählte, darf überhaupt in die Nähe des Spektakels.

Fehltritte in der Vergangenheit

Denn die Veranstalter gehen auf Nummer sicher: Einige A-Prominente – interessanterweise ausschließlich Männer – stehen auf einer internen „Blacklist“. Für sie ist die glamouröse Gala entweder komplett tabu oder nur unter strengen Auflagen zugänglich. Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit von Stars, die die Bühne schon einmal für Ungeplantes genutzt haben.

Ein prominentes Beispiel ist Richard Gere. 1993 ignorierte der „Pretty Woman“-Darsteller den Teleprompter und nutzte seine Laudatio für einen politischen Appell. Er kritisierte öffentlich die Menschenrechtslage in Tibet und forderte China dazu auf, seine Truppen abzuziehen. Die Reaktion folgte prompt: Gere wurde nicht nur mit einem lebenslangen Einreiseverbot für China belegt, sondern von der Oscar-Bühne für zwei Jahrzehnte verbannt. Preis überreichen oder Rede halten? Undenkbar.

Oscar-Watschen

Auch 2026 wird die Academy einem bekannten Gesicht fernbleiben: Will Smith. Seit seinem Ausraster bei der Gala 2022 – als er Chris Rock auf offener Bühne ohrfeigte, nachdem dieser einen Witz über die Glatze seiner Frau Jada Pinkett Smith gemacht hatte – ist der Hollywoodstar für zehn Jahre ausgeschlossen. Seinen Oscar für den „Besten Hauptdarsteller“ durfte er zwar behalten, doch der Triumph wird für immer von diesem Vorfall überschattet bleiben.

Noch drastischer fielen die Konsequenzen für Harvey Weinstein und Bill Cosby aus. Beide einst hochgeschätzten Persönlichkeiten gelten seit Jahren als endgültig unerwünscht. Weinstein wurde 2017 nach schweren Missbrauchsvorwürfen aus der Academy ausgeschlossen und später in mehreren Verfahren schuldig gesprochen. Cosby verlor 2018 nach seiner Verurteilung wegen sexueller Nötigung seine Mitgliedschaft – lebenslang. Auch wenn der heute 88-Jährige nach drei Jahren Haft wieder auf freien Fuß kam, ist seine Rückkehr auf die Oscar-Bühne ausgeschlossen.

Ein weiteres prominentes Beispiel liefert der französisch-polnische Regisseur Roman Polanski. Ihm erteilte die Academy 2018 Hausverbot auf Lebenszeit – wegen Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen. Seither wurde er weder nominiert noch eingeladen.

Hinter der glitzernden Fassade zeigt sich damit ein anderes Hollywood: eines, das genau darauf achtet, wen es im Rampenlicht sehen will – und wen nicht.