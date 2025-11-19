Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Beauty
„All-Star“ Beauty Awards: Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025
© Getty Images

Must-haves

„All-Star“ Beauty Awards: Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025

Von
19.11.25, 11:42
Teilen

Die „All-Star“ Beauty Awards küren die 50 besten Beauty-Produkte des Jahres. Vom besten Deo bis hin zum besten Concealer: Wir stellen die Crème de la Crème vor. Das Ergebnis: Die meisten Beauty-Must-haves sind dieses Jahr überraschend leistbar!

Die „Oscars“ der Beauty-Branche sind verliehen! Die „All-Star“ Beauty Awards küren jedes Jahr die besten Produkte aus den Bereichen Hautpflege, Haare, Make-up und Körperpflege. Und wie jedes Jahr stehen auch heuer wieder Marken im Mittelpunkt, die wir nur allzu gut kennen (und lieben!).

Unter den Gewinner-Produkten sind Seren, die wir bis auf den letzten Tropfen aufbrauchen, der Haartrockner, der unsere Morgenroutine verändert, und das Rouge, das uns sofort frischer aussehen lässt. Kurz gesagt: Die „All-Stars“ sind die Besten der Besten.

Von Klassikern, die schon im Beauty-Regal unserer Mütter einen festen Platz fanden, bis hin zu viralen Internet-Favoriten: Wenn Sie nach einer zuverlässigen Ergänzung für Ihre Beauty-Routine suchen, sind Sie hier genau richtig.

„All-Star“ Beauty Awards: Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025
© Getty Images

Lesen Sie auch

Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025

Hautpflege

  • Bester Reiniger: CeraVe Hydrating Facial Cleanser
  • Bester Make-up-Entferner: Garnier SkinActive Mizellen-Reinigungswasser All-in-1
  • Bestes Essence: Tatcha The Essence
  • Bestes Gesichtswasser: Mario Badescu Witch Hazel & Rosewater Toner
  • Bestes Vitamin-C-Serum: La Roche-Posay Pure Vitamin C10 Serum
  • Beste Retinolpflege: Olay Retinol24 Night Moisturizer MAX
  • Bestes Produkt gegen Pigmentflecken: Murad Rapid Dark Spot Correcting Serum
  • Beste Feuchtigkeitscreme: CeraVe Moisturizing Cream
  • Bestes chemisches Peeling: The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution
  • Bestes Anti-Akne-Produkt: Differin Adapalen Gel
  • Beste Gesichtsmaske: Glow Recipe Watermelon Glow AHA Night Treatment
  • Bestes Gesichtsöl: Biossance Squalane + Vitamin C Rose Oil
  • Beste Augencreme: Ole Henriksen Banana Bright+ Eye Crème
  • Bester Sonnenschutz fürs Gesicht: Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 50
  • Bestes Beauty-Tool: NuFace Mini+ Starter Kit

„All-Star“ Beauty Awards: Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025
© Getty Images

Körperpflege

  • Beste Bodylotion: Aveeno Daily Moisturizing Lotion
  • Bester Sonnenschutz für den Körper: Supergoop! Play Everyday Lotion SPF 50
  • Bestes Duschgel: Dove Deep Moisture Body Wash
  • Bester Selbstbräuner: Jergens Natural Glow Daily Moisturizer + Brighten
  • Bestes Deo: Dove Advanced Care Antiperspirant
  • Bester Rasierer: Gillette Venus Smooth Razor

Make-up

  • Beste Foundation: Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation
  • Beste getönte Tagespflege: Ilia Super Serum Skin Tint SPF 40
  • Bestes Puder: Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder
  • Bester Concealer: Maybelline New York Instant Age Rewind Eraser
  • Bester Primer: e.l.f. Poreless Putty Primer
  • Bestes Augenbrauenprodukt: Benefit Cosmetics Gimme Brow+ Volumizing Pencil
  • Beste Mascara: L'Oréal Paris Voluminous Lash Paradise
  • Beste Lidschattenpalette: Urban Decay Naked3 Eyeshadow Palette
  • Bester Eyeliner: Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil
  • Bestes Rouge: NARS Powder Blush – Orgasm
  • Bester Highlighter: Rare Beauty Positive Light Liquid Luminizer
  • Bester Bronzer: Benefit Cosmetics Hoola Matte Bronzer
  • Bester Lippenstift: Rare Beauty Lip Soufflé Matte Lip Cream
  • Bester Lipgloss: Dior Lip Glow Oil
  • Bester Nagellack: OPI Nail Lacquer

„All-Star“ Beauty Awards: Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025
© Getty Images

Haare

  • Bestes Shampoo & Conditioner für glattes Haar: Ouai Fine Hair Shampoo & Conditioner
  • Bestes Shampoo & Conditioner für Wellen: OGX Argan Oil of Morocco Shampoo & Conditioner
  • Bestes Shampoo & Conditioner für Locken: Briogeo Don’t Despair, Repair! Super Moisture Shampoo & Conditioner
  • Bestes Shampoo & Conditioner für Coily Hair: SheaMoisture Moringa & Avocado Power Greens Shampoo & Conditioner
  • Beste Haarmaske: OLAPLEX No. 8 Bond Intense Moisture Mask
  • Beste Definition für Locken: SheaMoisture Coconut & Hibiscus Curl Enhancing Smoothie
  • Bestes Edge Control Gel: PATTERN Beauty Edge Control
  • Bester Haarspray: Sexy Hair Big Spray & Play Volumizing Hairspray
  • Bester Föhn: Dyson Supersonic Hair Dryer
  • Bester Lockenstab: The Beachwaver Co. Pro 1.25 Rotating Curling Iron
  • Bestes Glätteisen: Dyson Corrale Styler
  • Bestes Trockenshampoo: Batiste Trockenshampoo – Original
  • Bestes Texturizing Spray: Oribe Dry Texturizing Spray

Die Top-Favoriten der MADONNA-Redaktion

„All-Star“ Beauty Awards: Die Favoriten der MADONNA-Redaktion

  • 3,99 Euro 1/6
    3,55 Euro
  • 3,99 Euro 2/6
    39,00 Euro
  • 3,99 Euro 3/6
    275,00 Euro
  • 3,99 Euro 4/6
    49,99 Euro
  • 3,99 Euro 5/6
    28,50 Euro
  • 3,99 Euro 6/6
    3,99 Euro

© Garnier

© NARS

© NuFace

© Laura Mercier

© Ouai

© Batiste

Das Beste kommt zum Schluss: Viele dieser Must-haves sind rund um den Black Friday reduziert! Daher lohnt es sich, die Produkte jetzt zu einem vergünstigten Preis zu ergattern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden