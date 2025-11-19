„All-Star“ Beauty Awards: Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025

Die „All-Star“ Beauty Awards küren die 50 besten Beauty-Produkte des Jahres. Vom besten Deo bis hin zum besten Concealer: Wir stellen die Crème de la Crème vor. Das Ergebnis: Die meisten Beauty-Must-haves sind dieses Jahr überraschend leistbar!
Die „Oscars“ der Beauty-Branche sind verliehen! Die „All-Star“ Beauty Awards küren jedes Jahr die besten Produkte aus den Bereichen Hautpflege, Haare, Make-up und Körperpflege. Und wie jedes Jahr stehen auch heuer wieder Marken im Mittelpunkt, die wir nur allzu gut kennen (und lieben!).
Unter den Gewinner-Produkten sind Seren, die wir bis auf den letzten Tropfen aufbrauchen, der Haartrockner, der unsere Morgenroutine verändert, und das Rouge, das uns sofort frischer aussehen lässt. Kurz gesagt: Die „All-Stars“ sind die Besten der Besten.
Von Klassikern, die schon im Beauty-Regal unserer Mütter einen festen Platz fanden, bis hin zu viralen Internet-Favoriten: Wenn Sie nach einer zuverlässigen Ergänzung für Ihre Beauty-Routine suchen, sind Sie hier genau richtig.
Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025
Hautpflege
- Bester Reiniger: CeraVe Hydrating Facial Cleanser
- Bester Make-up-Entferner: Garnier SkinActive Mizellen-Reinigungswasser All-in-1
- Bestes Essence: Tatcha The Essence
- Bestes Gesichtswasser: Mario Badescu Witch Hazel & Rosewater Toner
- Bestes Vitamin-C-Serum: La Roche-Posay Pure Vitamin C10 Serum
- Beste Retinolpflege: Olay Retinol24 Night Moisturizer MAX
- Bestes Produkt gegen Pigmentflecken: Murad Rapid Dark Spot Correcting Serum
- Beste Feuchtigkeitscreme: CeraVe Moisturizing Cream
- Bestes chemisches Peeling: The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution
- Bestes Anti-Akne-Produkt: Differin Adapalen Gel
- Beste Gesichtsmaske: Glow Recipe Watermelon Glow AHA Night Treatment
- Bestes Gesichtsöl: Biossance Squalane + Vitamin C Rose Oil
- Beste Augencreme: Ole Henriksen Banana Bright+ Eye Crème
- Bester Sonnenschutz fürs Gesicht: Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 50
- Bestes Beauty-Tool: NuFace Mini+ Starter Kit
Körperpflege
- Beste Bodylotion: Aveeno Daily Moisturizing Lotion
- Bester Sonnenschutz für den Körper: Supergoop! Play Everyday Lotion SPF 50
- Bestes Duschgel: Dove Deep Moisture Body Wash
- Bester Selbstbräuner: Jergens Natural Glow Daily Moisturizer + Brighten
- Bestes Deo: Dove Advanced Care Antiperspirant
- Bester Rasierer: Gillette Venus Smooth Razor
Make-up
- Beste Foundation: Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation
- Beste getönte Tagespflege: Ilia Super Serum Skin Tint SPF 40
- Bestes Puder: Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder
- Bester Concealer: Maybelline New York Instant Age Rewind Eraser
- Bester Primer: e.l.f. Poreless Putty Primer
- Bestes Augenbrauenprodukt: Benefit Cosmetics Gimme Brow+ Volumizing Pencil
- Beste Mascara: L'Oréal Paris Voluminous Lash Paradise
- Beste Lidschattenpalette: Urban Decay Naked3 Eyeshadow Palette
- Bester Eyeliner: Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil
- Bestes Rouge: NARS Powder Blush – Orgasm
- Bester Highlighter: Rare Beauty Positive Light Liquid Luminizer
- Bester Bronzer: Benefit Cosmetics Hoola Matte Bronzer
- Bester Lippenstift: Rare Beauty Lip Soufflé Matte Lip Cream
- Bester Lipgloss: Dior Lip Glow Oil
- Bester Nagellack: OPI Nail Lacquer
Haare
- Bestes Shampoo & Conditioner für glattes Haar: Ouai Fine Hair Shampoo & Conditioner
- Bestes Shampoo & Conditioner für Wellen: OGX Argan Oil of Morocco Shampoo & Conditioner
- Bestes Shampoo & Conditioner für Locken: Briogeo Don’t Despair, Repair! Super Moisture Shampoo & Conditioner
- Bestes Shampoo & Conditioner für Coily Hair: SheaMoisture Moringa & Avocado Power Greens Shampoo & Conditioner
- Beste Haarmaske: OLAPLEX No. 8 Bond Intense Moisture Mask
- Beste Definition für Locken: SheaMoisture Coconut & Hibiscus Curl Enhancing Smoothie
- Bestes Edge Control Gel: PATTERN Beauty Edge Control
- Bester Haarspray: Sexy Hair Big Spray & Play Volumizing Hairspray
- Bester Föhn: Dyson Supersonic Hair Dryer
- Bester Lockenstab: The Beachwaver Co. Pro 1.25 Rotating Curling Iron
- Bestes Glätteisen: Dyson Corrale Styler
- Bestes Trockenshampoo: Batiste Trockenshampoo – Original
- Bestes Texturizing Spray: Oribe Dry Texturizing Spray
Die Top-Favoriten der MADONNA-Redaktion
„All-Star“ Beauty Awards: Die Favoriten der MADONNA-Redaktion
-
1/6
-
2/6
-
3/6
-
4/6
-
5/6
-
6/6
© Garnier
© NARS
© NuFace
© Laura Mercier
© Ouai
© Batiste
Das Beste kommt zum Schluss: Viele dieser Must-haves sind rund um den Black Friday reduziert! Daher lohnt es sich, die Produkte jetzt zu einem vergünstigten Preis zu ergattern.