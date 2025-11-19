„All-Star“ Beauty Awards: Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025

Die „All-Star“ Beauty Awards küren die 50 besten Beauty-Produkte des Jahres. Vom besten Deo bis hin zum besten Concealer: Wir stellen die Crème de la Crème vor. Das Ergebnis: Die meisten Beauty-Must-haves sind dieses Jahr überraschend leistbar!

Die „Oscars“ der Beauty-Branche sind verliehen! Die „All-Star“ Beauty Awards küren jedes Jahr die besten Produkte aus den Bereichen Hautpflege, Haare, Make-up und Körperpflege. Und wie jedes Jahr stehen auch heuer wieder Marken im Mittelpunkt, die wir nur allzu gut kennen (und lieben!).

Unter den Gewinner-Produkten sind Seren, die wir bis auf den letzten Tropfen aufbrauchen, der Haartrockner, der unsere Morgenroutine verändert, und das Rouge, das uns sofort frischer aussehen lässt. Kurz gesagt: Die „All-Stars“ sind die Besten der Besten.

Von Klassikern, die schon im Beauty-Regal unserer Mütter einen festen Platz fanden, bis hin zu viralen Internet-Favoriten: Wenn Sie nach einer zuverlässigen Ergänzung für Ihre Beauty-Routine suchen, sind Sie hier genau richtig.

Das sind die 50 besten Beauty-Produkte 2025

Hautpflege

Bester Reiniger: CeraVe Hydrating Facial Cleanser

Bester Make-up-Entferner: Garnier SkinActive Mizellen-Reinigungswasser All-in-1

Bestes Essence: Tatcha The Essence

Bestes Gesichtswasser: Mario Badescu Witch Hazel & Rosewater Toner

Bestes Vitamin-C-Serum: La Roche-Posay Pure Vitamin C10 Serum

Beste Retinolpflege: Olay Retinol24 Night Moisturizer MAX

Bestes Produkt gegen Pigmentflecken: Murad Rapid Dark Spot Correcting Serum

Beste Feuchtigkeitscreme: CeraVe Moisturizing Cream

Bestes chemisches Peeling: The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution

Bestes Anti-Akne-Produkt: Differin Adapalen Gel

Beste Gesichtsmaske: Glow Recipe Watermelon Glow AHA Night Treatment

Bestes Gesichtsöl: Biossance Squalane + Vitamin C Rose Oil

Beste Augencreme: Ole Henriksen Banana Bright+ Eye Crème

Bester Sonnenschutz fürs Gesicht: Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 50

Bestes Beauty-Tool: NuFace Mini+ Starter Kit

Körperpflege

Beste Bodylotion: Aveeno Daily Moisturizing Lotion

Bester Sonnenschutz für den Körper: Supergoop! Play Everyday Lotion SPF 50

Bestes Duschgel: Dove Deep Moisture Body Wash

Bester Selbstbräuner: Jergens Natural Glow Daily Moisturizer + Brighten

Bestes Deo: Dove Advanced Care Antiperspirant

Bester Rasierer: Gillette Venus Smooth Razor

Make-up

Beste Foundation: Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation

Beste getönte Tagespflege: Ilia Super Serum Skin Tint SPF 40

Bestes Puder: Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder

Bester Concealer: Maybelline New York Instant Age Rewind Eraser

Bester Primer: e.l.f. Poreless Putty Primer

Bestes Augenbrauenprodukt: Benefit Cosmetics Gimme Brow+ Volumizing Pencil

Beste Mascara: L'Oréal Paris Voluminous Lash Paradise

Beste Lidschattenpalette: Urban Decay Naked3 Eyeshadow Palette

Bester Eyeliner: Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil

Bestes Rouge: NARS Powder Blush – Orgasm

Bester Highlighter: Rare Beauty Positive Light Liquid Luminizer

Bester Bronzer: Benefit Cosmetics Hoola Matte Bronzer

Bester Lippenstift: Rare Beauty Lip Soufflé Matte Lip Cream

Bester Lipgloss: Dior Lip Glow Oil

Bester Nagellack: OPI Nail Lacquer

Haare

Bestes Shampoo & Conditioner für glattes Haar: Ouai Fine Hair Shampoo & Conditioner

Bestes Shampoo & Conditioner für Wellen: OGX Argan Oil of Morocco Shampoo & Conditioner

Bestes Shampoo & Conditioner für Locken: Briogeo Don’t Despair, Repair! Super Moisture Shampoo & Conditioner

Bestes Shampoo & Conditioner für Coily Hair: SheaMoisture Moringa & Avocado Power Greens Shampoo & Conditioner

Beste Haarmaske: OLAPLEX No. 8 Bond Intense Moisture Mask

Beste Definition für Locken: SheaMoisture Coconut & Hibiscus Curl Enhancing Smoothie

Bestes Edge Control Gel: PATTERN Beauty Edge Control

Bester Haarspray: Sexy Hair Big Spray & Play Volumizing Hairspray

Bester Föhn: Dyson Supersonic Hair Dryer

Bester Lockenstab: The Beachwaver Co. Pro 1.25 Rotating Curling Iron

Bestes Glätteisen: Dyson Corrale Styler

Bestes Trockenshampoo: Batiste Trockenshampoo – Original

Bestes Texturizing Spray: Oribe Dry Texturizing Spray

Die Top-Favoriten der MADONNA-Redaktion

Das Beste kommt zum Schluss: Viele dieser Must-haves sind rund um den Black Friday reduziert! Daher lohnt es sich, die Produkte jetzt zu einem vergünstigten Preis zu ergattern.