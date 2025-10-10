Trockene Haut im Herbst? Diese Hautpflege-Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden

Sinkende Temperaturen, kalte Winde und die unangenehme trockene Heizungsluft setzen unserer Haut ordentlich zu. Wer jetzt nicht aufpasst, riskiert trockene, gereizte Haut und unangenehme Irritationen. Wir verraten, welche häufigen Skincare-Fehler Sie deshalb unbedingt vermeiden sollten!

Im Herbst steht unsere Haut vor einer echten Herausforderung. Mit sinkenden Temperaturen und wechselnden Bedingungen zeigt sie plötzlich ganz andere Bedürfnisse als im Sommer: Viele von uns haben jetzt mit Trockenheit, Empfindlichkeit und Irritationen zu kämpfen. Doch keine Sorge: Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Haut optimal durch den Herbst und die kalten Wintermonate bringen und sie perfekt vor den Belastungen schützen.

Gesicht mit zu heißem Wasser waschen

Die Versuchung ist groß, sich an kühlen Herbsttagen mit heißem Wasser das Gesicht zu waschen, das fühlt sich einfach so angenehm an! Doch heißes Wasser kann die Hautbarriere schädigen. Besonders im Herbst, wenn die Haut durch den Temperaturwechsel ohnehin beansprucht wird, ist es wichtig, die Haut nicht zusätzlich auszutrocknen.

© Getty Images

Heißes Wasser entfernt die natürlichen Hautlipide, die eine schützende Barriere bilden. Das Resultat: Die Haut wird trockener, gereizter und empfindlicher. Verwenden Sie stattdessen lauwarmes Wasser, um Ihre Haut zu reinigen, ohne sie unnötig zu strapazieren.

Keinen Sonnenschutz verwenden

Ja, auch im Herbst ist der Sonnenschutz ein Muss! Auch wenn die Sonne nicht mehr so intensiv scheint wie im Sommer, dringen UV-Strahlen weiterhin durch die Wolken und können die Haut schädigen. Wer jetzt auf den täglichen Sonnenschutz verzichtet, riskiert nicht nur vorzeitige Hautalterung, sondern auch Pigmentflecken und andere Hautschäden.

Nicht genug Feuchtigkeitspflege verwenden

© Getty Images

Im Herbst sinken die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in der Regel. Gleichzeitig wird in vielen Wohnungen die Heizung aufgedreht, was zusätzlich für trockene Luft sorgt. Umso wichtiger ist es, der Haut die nötige Feuchtigkeit zu geben. Eine reichhaltige Feuchtigkeitspflege mit Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure, Glycerin oder Ceramiden ist ein Muss. Ihre Haut wird es Ihnen danken!

Das Peeling vergessen

Peelings sind das A und O für eine gesunde Haut, nicht nur im Sommer! Gerade im Herbst, wenn die Haut durch Wind und Kälte beansprucht wird, können abgestorbene Hautzellen die Haut weiter austrocknen und für ein unebenes Hautbild sorgen. Ein sanftes Peeling entfernt diese Zellen und fördert die Zellerneuerung. So bleibt Ihre Haut frisch und strahlend.

Den falschen Lippenbalsam verwenden

Trockene, spröde Lippen sind im Herbst leider ein häufiger Begleiter. Doch Achtung: Viele Lippenbalsame enthalten Duftstoffe oder Farbstoffe, die die Haut an den Lippen eher reizen als pflegen. Verwenden Sie lieber einen Lippenbalsam ohne Zusatzstoffe und mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Sheabutter, Bienenwachs oder Jojobaöl. Diese Produkte pflegen die Lippen intensiv, ohne sie zu irritieren.