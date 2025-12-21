Monica Meier-Ivancan verrät Energie-Geheimnis: Female Power Food!

„Für uns Frauen gemacht“ ist das neue Buch von Bestseller-Autorin Monica Meier-Ivancan. Das MADONNA-Interview über „Female Power Food“ und genuss-, aber sinnvolles Feiern.

Es sind die vielen kleinen und größeren Sünden, die die Weihnachtsfeiertage doch eigentlich so wunderbar machen. Wäre da nicht das schlechte Gewissen, die – vielleicht sogar krankhafte – Angst davor, wieder ein bisschen zuzulegen und vielleicht nicht mit der Wunschfigur ins neue Jahr zu starten. Mit dem Duft frischer Vanillekipferl kommen die Gedanken an die nächste Diät – und mit ihnen das Wissen, dass diese dann ja doch nicht funktionieren wird.

Frauenthemen! Pünktlich zum Jahresanfang liefert die deutsche Bestseller-Autorin Monica Meier-Ivancan ihr neues Buch, in dem sich die 48-jährige Ernährungs- und Fitnessexpertin nicht nur mit dem Thema Essen, sondern vor allem mit den Bedürfnissen des weiblichen Körpers in Sachen Ernährung auseinandersetzt. Denn: „Frauen sind keine kleinen Männer“, so die zweifache Mutter, die sich neben ihrer Model- und TV-Karriere (u.a. „Bachelorette“, „Verbotene Liebe“) einen Namen als Coach und Autorin mehrerer Ratgeberbücher zum Thema Ernährung und Bewegung machte.

"Frauen sind nicht kleine Männer“

MADONNA sprach mit der Powerlady über ihr „Female Power Food“, ihren neuen Zugang zu ihrem Körper, Genuss und jene Erkenntnis, die sie jeder Frau (zu Weihnachten) schenken möchte. „Weil wir Frauen mit einem einzigartigen Körper sind, der genau das braucht – echte Aufmerksamkeit und die richtige Nahrung.“

In Ihrem neuesten Werk erklären Sie, warum sich Frauen anders ernähren sollten als Männer. Was war Ihr persönlicher Aha-Moment, als Sie verstanden haben, wie unterschiedlich weibliche und männliche Körper wirklich ticken?

Monica Meier-Ivancan: Der Aha-Moment kam ganz normal im Alltag – mit meinem Mann. Wir sind seit 13 Jahren zusammen, essen oft das Gleiche, leben bewusst und probieren gemeinsam vieles aus. Und trotzdem habe ich gemerkt: Ernährungstrends, die bei ihm sofort funktionieren, tun mir nicht automatisch gut. Intervallfasten, sehr Low Carb oder längere Esspausen geben ihm Energie – bei mir haben sie Stress ausgelöst. Irgendwann habe ich verstanden: Frauen sind nicht „kleine Männer“. Unser Körper reagiert anders, und das ist kein Fehler. Diese Erkenntnis war für mich unglaublich befreiend.

Und welche Erkenntnis hat Ihre Ernährung schließlich dauerhaft verändert?

Meier-Ivancan: Dass ich nicht disziplinierter werden musste – sondern besser versorgt. Als ich angefangen habe, meinem Körper regelmäßig das zu geben, was er wirklich braucht, wurde Essen wieder entspannt. Heißhunger, Energieeinbrüche und Stimmungsschwankungen haben deutlich nachgelassen.

Nun haben Sie sich eingehend mit dem Thema beschäftigt. Welche „Female Facts“ sollten alle Frauen kennen?

Meier-Ivancan: Dass Appetit, Energie und Stimmung sich verändern dürfen. Dass wir stabile Bausteine wie Eiweiß brauchen – für Kraft, Muskeln und Sättigung. Dass es Phasen gibt, in denen wir mehr Kohlenhydrate, mehr Wärme und mehr Nährstoffe brauchen. Und dass rund um die Periode der Bedarf an Eisen, Magnesium und Mineralstoffen steigt – das ist normal und wichtig.

"Bei uns gibt es keine Verbote, aber Bewusstsein"

Sie sind zweifache Mutter, Autorin, Model, treten im TV auf... Wie leben Sie einen gesunden Lifestyle zusammen mit Ihrer Familie – und das ganz ohne Druck?

Meier-Ivancan: Sehr bodenständig. Wir haben zwei Kinder – unsere Tochter Rosa ist zwölf, unser Sohn Anton neun. Bei uns gibt es keine Verbote, aber Bewusstsein. Unsere Kinder wissen, was Lebensmittel sind – und was Genussmittel. Beides hat Platz. Wir kochen regelmäßig selbst, essen gemeinsam und leben vor, dass gesund sein nichts Strenges ist. Genuss gehört ganz selbstverständlich dazu.

Viele Frauen kämpfen mit Heißhunger. Was hilft wirklich dagegen?

Meier-Ivancan: Heißhunger hat oft nichts mit Willenskraft zu tun. Er kann entstehen, wenn wir zu wenig schlafen, wenn Sättigungssignale nicht richtig greifen oder wenn wir unseren Nährstoffbedarf nicht decken – zum Beispiel zu wenig Eiweiß oder insgesamt zu wenig essen. Was hilft, ist Regelmäßigkeit: jede Mahlzeit sättigend gestalten – mit Eiweiß, Ballaststoffen und etwas Fett. Heißhunger ist oft ein Signal des Körpers, kein persönliches Versagen.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Ihrem Körper im Laufe der Jahre verändert?

Meier-Ivancan: Von Kontrolle zu Kooperation. Früher wollte ich meinen Körper steuern. Heute höre ich ihm zu. Mein Körper ist kein Gegner mehr, sondern ein verlässlicher Kompass.

Sie haben Ihre Karriere als Model begonnen. Eine Branche, in der Gewicht, Figur und Aussehen die Hauptrollen spielen. Was hat Ihnen persönlich geholfen, alte Diätmuster zu durchbrechen?

Meier-Ivancan: Die Erkenntnis, dass ich nicht falsch bin – sondern lange falsch beraten wurde. Weibliche Biologie braucht andere Antworten als klassische Diätregeln.

Gerade im Winter leiden viele unter mangelnder Motivation was regelmäßigen Sport betrifft. Wie bleiben Sie beim Training dran, wenn die Motivation fehlt?

Meier-Ivancan: Ich fange einfach an. Zehn Minuten Bewegung reichen oft schon, um wieder Energie zu spüren. Gleichzeitig höre ich auf meinen Körper: In der ersten Zyklushälfte habe ich meist mehr Power und Lust auf intensiveres Training. Gegen Ende des Zyklus darf es ruhiger werden – Walken, Mobility oder Yoga. Das nimmt viel Druck raus und fühlt sich richtig an.

"Weihnachten darf auch geschlämmt werden"

Sie sind leidenschaftlich Mutter. Welche Werte möchten Sie Ihren beiden Kindern mitgeben?

Meier-Ivancan: Mir ist wichtig, dass wir nicht über Äußerlichkeiten sprechen, sondern über Charakterstärke. Dankbarkeit und ein selbstbestimmtes Leben vorzuleben. Vor allem möchte ich als Mutter einfach da sein – mit bedingungsloser Liebe – und meine Kinder genau so annehmen, wie sie sind.

Weihnachten steht vor der Tür. Wird bei Ihnen zu Hause an den Festtagen Powerfood oder Soulfood aufgetischt?

Meier-Ivancan: Beides! Weihnachten darf auch geschlämmt werden. Für mich zählt an diesem Abend vor allem das Zusammensein – eine schöne Atmosphäre, gutes Essen und Zeit mit der ganzen Familie. Das ist das, was wirklich nährt.

Und welche Vorsätze nehmen Sie mit ins neue Jahr – und welche lassen Sie vielleicht sogar los?Meier-Ivancan: Ich möchte gelassener werden, mir Fehler erlauben und nicht immer alles sofort lösen müssen. Weniger Perfektion, mehr Gemeinschaft und mehr Vertrauen in mich selbst. Dinge dürfen sich entwickeln. Und ganz ehrlich: lieber öfter lachen als alles richtig machen.