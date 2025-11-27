Kalorien-Check: Diese Weihnachtskekse sind Kalorienbomben!

Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtskekse? Niemals! Vanillekipferl, Zimtsterne, Linzer Augen und Co. sehen zwar unschuldig aus, aber Kalorien-technisch haben sie es in sich! Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, verraten wir die ultimative Kalorien-Tabelle.
Hmmm, es duftet wieder nach Weihnachtskeksen! Die Weihnachtsschlemmerei gehört – neben dem Baum schmücken, „Last Christmas“ in Dauerschleife und einer Tasse dampfendem Punsch – einfach zur Adventszeit dazu. Für viele sind Vanillekipferl, Zimtsterne & Co. ein liebgewonnenes Ritual, das jedes Jahr aufs Neue die Vorfreude auf Weihnachten weckt.
Doch so himmlisch gut die süßen Naschereien auch schmecken, einige von ihnen haben es kalorientechnisch ganz schön in sich. Bevor uns jedoch die Zahl auf der Waage ein schlechtes Gewissen einredet, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf den Keksteller zu werfen. Denn nicht alle Weihnachtskekse sind gleichermaßen Kalorienbomben – manche sind überraschend leicht, andere eher der „genussvolle Luxus“.
Um Sie beim achtsamen Naschen zu unterstützen, haben wir eine übersichtliche Kalorientabelle zusammengestellt. Sie zeigt auf einen Blick, wie viele Kalorien typische Weihnachtskekse pro Stück oder pro 100 Gramm enthalten. So können Sie selbst entscheiden, wo Sie bedenkenlos zugreifen können und wo vielleicht ein bisschen Zurückhaltung angesagt ist – ohne dass der Genuss dabei auf der Strecke bleibt.
Schließlich soll die Adventszeit Freude machen. Und mit dem richtigen Überblick lässt sich sogar die süßeste Versuchung entspannt genießen.
Weihnachtskekse im Kalorien-Check
|Weihnachtskeks
|1 Stück
|100g
|Vanillekipferl
|50-60 kcal
|450-500 kcal
|Zimtsterne
|45-55 kcal
|420-480 kcal
|Baumkuchen
|200-230 kcal
|400-450 kcal
|Linzer Augen
|80-100 kcal
|450-500 kcal
|Kokosbusserl
|35-50 kcal
|400-450 kcal
|Buttergebäck bzw. Mürbteig
|40-60 kcal
|450-500 kcal
|Marizpankartoffeln
|30-40 kcal
|450-480 kcal
|Lebkuchen
|80-120 kcal
|350-400 kcal
|Spekulatius
|50-70 kcal
|430-480 kcal
|Rumkugeln
|70-120 kcal
|450-550 kcal
|Dominosteine
|70-80 kcal
|350-400 kcal
Kalorienbilanz
Um eine Gewichtszunahme zu vermeiden, sollte man nur darauf achten, nicht mehr Kalorien zu sich zu nehmen, als man täglich verbrennt. Bei Frauen beträgt der Energiebedarf etwa 1.700 bis 1.900 Kilokalorien (kcal) und bei Männern 2.100 bis 2.400 Kilokalorien (kcal). Diese Zahlen gelten als Anhaltspunkt für Personen mit wenig Bewegung, die etwa einen sitzenden Bürojob haben. Der Kalorienbedarf steigt selbstverständlich bei höherer körperlicher Aktivität in Job und Freizeit.
Bei einem Tagesumsatz von 1.800 kcal bietet es sich an, drei ausgewogene, sättigende Mahlzeiten einzuplanen, die zusammen etwa 1.300 kcal ausmachen. So bleiben noch 500 kcal übrig – perfekt für kleine Leckereien aus der Keksdose!