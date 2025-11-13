Kreative Punsch-Rezepte: Die besten Ideen für den perfekten Wintergenuss

Den vorweihnachtlichen Zauber genießen wir Schluck für Schluck - heiß serviert, verfeinert mit Zimt, Nelken und fruchtigen Aromen. Hier zeigen wir feinste Punsch-Rezepte für eine köstlich würzige Winter-Soirée.
Cranberry-Punsch
© StockFood
ZUTATEN FÜR 6 - 8 PORTIONEN
- 100 g Cranberries
- 11 Cranberrysaft
- 500 ml Wodka
- 400 ml Grapefruit-Saft
- 2 Limetten, Bio
ZUBEREITUNG
- Zuerst werden der Granberrysaft und der frisch gepresste Grapefruitsaft in einen großen Topf gegeben.
- Die Mischung wird bei mittlerer Hitze erwärmt, ohne dass sie zum Kochen kommt. Sobald der Saft warm ist, wird der Wodka hinzugefügt und gut umgerührt.
- Die Limetten werden heiß abgewaschen, in dünne Scheiben geschnitten und in den Punsch gegeben. Der Punsch wird weiter erhitzt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, ohne zu kochen.
- Zum Schluss wird der Punsch in Tassen oder Gläser gefüllt, wobei die Cranberries aus dem Topf auch in die Tassen gegeben werden können, um zusätzliches Fruchtfleisch im Getränk zu haben.
Ananas-Punsch
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN
- 30 g Ingwer
- 400 ml Weißwein, trocken
- 400 ml Ananassaft
- 1 EL Zitronensaft
- 40 g Zucker
- 1 Handvoll Minze
- 8 cl Rum, braun
ZUBEREITUNG
- Den Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Mit Weißwein, Ananassaft, Zitronensaft und Zucker erhitzen und ca. 15 Minuten lang ziehen lassen, damit die Aromen gut zur Geltung kommen.
- In der Zwischenzeit die Minze waschen, trockenschütteln und die Blätter fein hacken.
- Den Ingwer aus dem Topf nehmen, Rum und Minze in den Punsch rühren und zeitnah servieren, solange er noch schön warm ist.
Eierpunsch mit Schlagobershaube
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 GLÄSER
- 250 g Schlagobers
- 16 cl Whiskey
- 6 TL Honig
- 4 Eier
- 1L Milch
- 1 Vanilleschote; Mark
- 4 kleine Zimtstangen
- 1TL Zimtpulver
ZUBEREITUNG:
- Die Obers in einer Schüssel steif schlagen, nach Belieben in einen Spritzbeutel füllen und kühl stellen, damit sie ihre Konsistenz behält. In einem Schlagkessel Whiskey, Honig und Eier kräftig miteinander schaumig schlagen, bis die Masse luftig und cremig wird.
- In einem Topf die Milch zusammen mit dem Vanillemark aufkochen, bis sie leicht blubbert. Unter Rühren die heiße Milch vorsichtig zur Eiermasse geben, damit sie schön cremig bleibt.
- Die fertige Mischung gleichmäßig in Gläser (ca. 400 m) füllen und die Schlagobers darauf in dekorative Tupfen dressieren. Den Eierpunsch abschließend mit Zimtstangen und einer Prise Zimtpulver garniert servieren.
Apfelpunsch mit Zimt und Ingwer
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN
- 3 cm Ingwer
- 500 ml Weißwein, trocken
- 500 ml Apfelsaft
- 4-5 Nelken
- 3-4 Zimtstangen
- 40 g Kandiszucker, braun; oder nach Belieben
- 1/2 Apfel
- 80 ml Rum
ZUBEREITUNG
- Den Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. In einem Topf Weißwein, Apfelsaft, Nelken und Zimtstangen zum Kochen bringen. Die Mischung bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten ziehen lassen, damit sich die Aromen entfalten.
- Den Punsch mit Zucker abschmecken und warm halten. In der Zwischenzeit den Apfel waschen, entkernen und in dünne Spalten schneiden.
- Je 2 cl Rum auf 4 Gläser (ca. 300 ml) verteilen und anschließend den heißen Punsch durch ein Sieb in die Gläser gießen. Mit Apfelspalten und nach Belieben noch mit Zimtstangen garnieren.
Bratapfelpunsch mit gebrannten Mandeln
© StockFood
ZUTATEN FÜR 1,5 LPUNSCH
- 5 säuerliche Äpfel, z.B. Boskop
- 1/2 Zitrone, Saft
- 1 TL Zimtpulver
- ca. 100 g brauner Zucker
- 100 g gebrannte Mandeln
- 150 g Schlagobers
- 750 ml Apfelwein, z.B. Cidre
- 250 ml trockener Weißwein
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 200°C vorheizen. Äpfel schälen, vierteln, Kernhaus ausschneiden und in Stücke schneiden. Mit Zitronensaft, Zimt und Zucker in einer Auflaufform mischen und ca. 40 Minuten weich backen, ab und zu vermengen.
- Gebrannte Mandeln im Mörser zerstoßen. Schlagobers steif schlagen. Apfelwein mit Weißwein in einem Topf heiß werden lassen, aber nicht kochen. Äpfel pürieren und unter die Weinmischung rühren. Nach Belieben mit Zucker süßen.
- Die gebrannten Mandeln auf Gläser verteilen und mit Punsch auffüllen. Mit einem Klecks Schlagobers servieren.
Punsch mit getrockneten Preiselbeeren
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Orange, Bio
- 2 TL Tee, schwarz
- 100 ml Rum
- 200 mi Rotwein
- 200 mi Preiselbeersaft
- 60 g Preiselbeeren getrocknet
- 1 Zimtstange
- 4 Nelken
- 2 Vanilleschoten
- 2 Sternanis
- 4 EL Ahornsirup; oder nach Belieben
ZUBEREITUNG
- Die Orange waschen, die Enden abschneiden und in dünne Scheiben schneiden. 400 ml Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, den Tee zufügen und etwa 3 Minuten ziehen lassen, damit er sein Aroma entfalten kann.
- Währenddessen Rum, Rotwein, Preiselbeersaft, die Orangenscheiben, Preiselbeeren, Zimt, Nelken, die aufgeritzte Vanilleschote und Sternanis in einen Topf geben und bei milder Hitze erhitzen. Etwa 10 Minuten ziehen lassen, aber nicht kochen.
- Den Tee durch ein Sieb in den Punsch gießen, mit Ahornsirup süßen und sofort servieren.
Rezepte von StockFood.