© Adrian Schätz

Salzburg

HOFER eröffnet günstigsten Christkindlmarkt Österreichs

04.12.25, 10:12
Teilen

Punsch, Maroni und gebrannte Mandeln gibt es schon bald zum HOFER-Preis. Der beliebte Diskonter kommt mit einem eigenen Christkindlmarkt nach Salzburg.

Dieses Jahr sorgt HOFER nicht nur mit erschwinglichen Preisen in seinen Filialen für weihnachtliche Stimmung, sondern erstmals auch mit einem eigenen Christkindlmarkt. Vom 18. bis 20. Dezember, jeweils von 14 bis 20 Uhr, verwandelt sich der Parkplatz der Filiale Alpenstraße 109 in Salzburg in den günstigsten Christkindlmarkt Österreichs.

Günstigster Christkindlmarkt des Landes

In mehreren stimmungsvoll dekorierten Hütten werden die beliebtesten Weihnachtsmarkt-Klassiker angeboten. Besucher:innen können sich dabei auf die gewohnt niedrigen HOFER Preise verlassen: Glühwein um 1 Euro, Bratwurst mit Gebäck um 2 Euro und weitere weihnachtliche Köstlichkeiten sorgen für Genuss zum kleinen Preis. Alle Speisen und Getränke stammen aus dem HOFER Sortiment oder werden mit Produkten daraus frisch zubereitet.

HOFER Christkindlmarkt

HOFER Christkindlmarkt

© Adrian Schätz

Lesen Sie auch

Für gemütliche Momente beim gemeinsamen Punschtrinken gibt es Kekse und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Kinderkarussell, Fotobox und dem HOFER-Bären sorgt für Unterhaltung für Groß und Klein. Damit steht drei Tage lang eine stimmungsvolle Adventzeit mit Familie und Freund:innen nichts im Wege.

Für den guten Zweck

Die gesamten Einnahmen des Christkindlmarkts kommen dem Ö3-Weihnachtswunder zugute und unterstützen damit die Aktion „Licht ins Dunkel“. Als einer der führenden Lebensmittelhändler Österreichs nimmt HOFER seine gesellschaftliche Verantwortung ernst und engagiert sich das ganze Jahr über für soziale Projekte – besonders in der Weihnachtszeit.

