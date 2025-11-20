Die letzten zwei Kult-Weihnachtsmärkte eröffnen

Seit 6. November eröffnen die Wiener Weihnachtsmärkte nach und nach. Nun folgen die letzten zwei im Bunde: Art Advent am Karlsplatz und Wintermarkt Prater. Letzterer wird nun zum ersten Mal mit einer Illuminierung des Riesenrads feierlich eröffnet.

An Adventmärkten mit Kultfaktor mangelt es Wien wahrlich nicht. Schönbrunn, Stephansplatz oder Rathaus haben bereits geöffnet, nun folgt auch die Eröffnung der letzten.

Am Freitag (21. November) öffnen der "Wintermarkt am Riesenradplatz" und "Art Advent am Karlsplatz". Die Punschstände im Prater direkt vor dem Riesenrad sind nicht neu, immerhin gehen sie bereits in die 16. Saison, die Art der feierlichen Eröffnung ist es aber.

© Julius Silver/wintermarkt.at

Riesenrad zum ersten Mal feierlich erleuchtet

Die Illuminierung des Wiener Riesenrades ist nämlich eine Premiere. Um 19 Uhr gehen an Wiens bekanntester Silhouette die Lichter an. Mit dabei sind unter anderem die Stars des neuen Films "Aufputzt is" Gery Seidl und Thomas Mraz sowie Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff.

Geboten werden in diesem Winter 35 Live-Konzerte, ein Perchtenlauf oder auch eine Versteigerung, alles kostenlos und ohne Konsumzwang. Geöffnet haben die Stände übrigens täglich bis 22 Uhr - unter der Woche ab 12 Uhr, am Samstag, Sonntag und Feiertag ab 11 Uhr. Und das alles bis 6. Jänner.

Kunst und Ateliers am Karlsplatz

Ebenfalls ab Freitag stellt Art Advent am Karlsplatz ein breites Angebot zur Verfügung. Neben Punsch und Bio-Gastronomie, täglich von 12 bis 20 Uhr, dreht sich das Programm vor allem auch um die Kunst. Täglich werden mehrere Events, Schauwerkstätten oder auch Workshops für Kinder angeboten.

© Divine Art

Nur am 21. und 22. November besucht werden kann zudem der Weihnachtsmarkt im Schloss Augarten. Punsch und Kulinarik sind ebenso Teil des Programms, wie Kinderbacken, Porzellanbemalung und ein Atelier. Am Freitag geht es nur von 13 bis 17 Uhr, am Samstag immerhin von 10 bis 17 Uhr.