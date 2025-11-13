Weihnachtszauber am Rathausplatz startet am Freitag

Ein magischer Auftakt in die schönste Zeit des Jahres: Der Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet um 10 Uhr seine Pforten und macht damit Wien wieder zur Weihnachtshauptstadt Europas.

Wien ist endgültig im Advent angekommen. Am Freitag, dem 14. November, öffnen gleich acht der insgesamt 14 Weihnachtsmärkte - darunter der 38. Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung, der Weihnachtsmarkt Am Hof, das Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, der Weihnachtsmarkt am Spittelberg, das Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, der Weihnachtszauber Meidlinger Platzl und der Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark. Bereits geöffnet haben das Weihnachtsdorf am Stephansplatz, der Adventmarkt Favoriten, der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn und der Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz.

Christkindlmarkt startet mit bekannten Highlights

Mit Spannung erwartet wird vor allem der Christkindlmarkt am Rathausplatz, der ebenfalls am Freitag seine Pforten öffnet und aktuell von CNN unter die besten Weihnachtsmärkte der Welt gereiht wurde. Auf 96 Hütten verteilt sich dort eine Mischung aus Kunsthandwerk, Kulinarik und festlichen Geschenkideen. Das Areal gliedert sich in drei große Erlebnisbereiche. Der eigentliche Markt liegt direkt vor dem Rathaus. Im südlichen Rathauspark breitet sich der Eistraum mit 3.000 Quadratmetern Eisfläche aus, ergänzt um eine separate Kindereisbahn und romantisch beleuchtete Pfade. Der nördliche Park beherbergt die Weihnachtswelt mit Krippenpfad, Fahrgeschäften und zehn neu gestalteten Figuren zum Mitmachen und Staunen.

Feierliche Illuminierung am Samstag

Am Samstagabend erreicht das Geschehen seinen festlichen Höhepunkt. Gegen 17:30 Uhr werden der Christbaum aus Tirol, der Herzerlbaum mit seinen 200 leuchtenden Herzen und der Herzerlflug in Anwesenheit von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gemeinsam illuminiert. Damit erstrahlt die gesamte Szenerie zum ersten Mal in diesem Jahr im vollen Glanz. Danach setzt der Herzerlflug alle dreißig Minuten einen neuen Akzent, wenn ein beleuchtetes Herz über die Besucherinnen und Besucher gleitet und den Herzerlbaum erneut zum Leuchten bringt.

Bürgermeister Michael Ludwig hat ein Herz für Wien. © Stadt Wien/Bubu Dujmic

"Der Wiener Christkindlmarkt zählt zu den schönsten Weihnachtsmärkten der Welt - und das mit gutem Grund. Er verbindet Tradition, Innovation und ein offenes, inklusives Miteinander. Attraktionen wie Herzerlbaum und Herzerlflug zeigen, dass Wien seine Bewohnerinnen und Bewohner und auch die zahlreichen Gäste immer mit kreativen Ideen überrascht, verzaubert und für unvergessliche Momente sorgt", betonte Bürgermeister Ludwig.

Inklusion und Barrierefreiheit

Inklusion und Barrierefreiheit stehen heuer besonders im Fokus. Die Punschhäferl tragen erstmals die Aufschrift "Wiener Christkindlmarkt" in Brailleschrift. Auch die Informationstafeln im nördlichen Park wurden überarbeitet und bieten tastbare Texte. Ergänzt wurde das Angebot um ein barrierefreies WC mit Eurokey, angepasste Gastronomietische, kontrastreiche Beschilderung, Texte in einfacher Sprache und rollstuhlgerechte Bankomaten. "Barrierefreiheit ist keine Zusatzleistung, sondern ein Grundprinzip unserer Stadt", so Ludwig.

Wer dem Trubel für eine Weile entfliehen will, findet im Festsaal des Rathauses ein musikalisches Gegengewicht. Beim Internationalen Adventsingen treten an allen vier Adventwochenenden 85 Chöre aus dem In- und Ausland auf. Zwischen Freitag und Sonntag erklingen dort traditionelle und moderne Weihnachtslieder aus aller Welt.