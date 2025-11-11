Bis zur Eröffnung des Wiener Christkindlmarkts am Rathausplatz dauert es noch ein wenig, doch schon am 11.11. erfolgt die offizielle Eröffnung vom "Herzerlflug" und dem beliebten "Herzerlbaum" von Bürgermeister Michael Ludwig und dem diesjährigen Christkind.

Erst kürzlich wurde der Weihnachtsmarkt von CNN zum schönsten der Welt gewählt. Bessere Werbung konnte sich der Markt so kurz vor der Eröffnung gar nicht wünschen.

Nun erleuchtete Ludwig im Rathauspark den Baum mit seinen 200 roten LED-Herzen und den "Herzerlflug", bei dem alle 30 Minuten ein Herz über die Köpfe der Besucher schwebt. "Attraktionen wie Herzerlbaum und Herzerlflug zeigen, dass Wien seine Bewohnerinnen und Bewohner und auch die zahlreichen Gäste immer mit kreativen Ideen überrascht, verzaubert und für unvergessliche Momente sorgt", so Michael Ludwig.

© Fuhrich

© Fuhrich

Ab Samstag öffentlich zu sehen

Das alles geschah vier Tage vor der Öffnung des Wiener Christkindlmarktes am Freitag (14.11.). Am Samstag wird dann der Wiener Christbaum illuminiert und Herzerlbaum und Herzerlflug ab 17.30 Uhr öffentlich zu sehen sein.

© Fuhrich

© Fuhrich

Zeitgleich ist der Adventmarkt-Aufbau auf der Zielgeraden. 96 Hütten werden auch dieses Jahr zur Verfügung stehen, rund ein Viertel allein für Gastronomie - Punsch, Glühwein, kandierte Früchte oder Deftiges, es gibt alles, was das Herz (oder der Magen) begehrt.