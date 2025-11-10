Caritas-Chef rechnet ab: Weihnachtsmärkte öffnen so früh wie nie

Die erste Weihnachtsmärkte öffnen bald, das sorgt jetzt für Aufregung.

Weihnachten steht vor der Tür und umso näher das große Fest kommt, desto eher stehen die ersten Weihnachtsmärkte vor der Tür.

© oe24

Heiße Maroni und Glühwein

Eigentlich ist die Freude groß, wenn die ersten Weihnachtsmärkte öffnen. Es duftet nach heißen Maroni und Glühwein und nahezu ein jeder kommt so richtig in Weihnachtsstimmung.

© Getty Images (Symbolbild)

Von Mitte November bis Weihnachten verwandeln sich die schönsten Plätze Wiens wieder in zauberhafte Weihnachtsmärkte. © APA/MAX SLOVENCIK

Zu früh?

Doch dass das fröhliche Treiben schon so früh beginnt, gefällt nicht jedem. Der ehemalige Präsident der Caritas in Österreich, Michael Landau, regt sich auf Facebook auf und schreibt:

"Dass die Adventmärkte derart früh öffnen, finde ich ärgerlich - das gilt auch für den Stephansplatz! Muss das wirklich alles vor dem 15. November sein?!" Unter seinem Kommentar bekommt der jetzige Caritas-Präsident Zuspruch. Auch anderen Usern ist das alles zu früh.