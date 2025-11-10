So können sich Fans des Schlagerstars die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen!

Für Melissa Naschenweng ist Weihnachten quasi schon bald da. Denn die fesche Alpenbarbie spielt demnächst ihr letztes Konzert in diesem Jahr, verabschiedet sich dann in eine wohlverdiente Pause.

Letzter Live-Auftritt

Letzte Karten gibt's noch für den Auftritt der Sängerin am Samstag in Steyr zu erwerben, danach wird sie erst wieder im neuen Jahr live zu sehen sein. Wer dort nicht dabei ist, kann sich auch anders ein bisschen Melissa ins Haus holen und dabei gleichzeitig die Zeit bis Weihnachten gut überbrücken. Denn der beliebte Adventkalender von Melissa Naschenweng ist zurück. Und der ist nicht nur süß, sondern mit dem Erwerb tut man auch Gutes.

Jeder Kalender (Kostenpunkt 21,99 Euro), ist mit Lindor-Mini-Kugeln in verschiedenen Geschmacksrichtungen ausgestattet, und es wird ein Baum bei "Grow my Tree" gepflanzt. Zudem werden die Kalender nachhaltig produziert.