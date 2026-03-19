Psycho-Krieg in RTL-Show: Gina-Lisa Lohfink droht mit Unterlassungsklage

Die Reality Queen sorgt in der laufenden Show immer wieder für heftige Debatten. Der Konflikt mit Cecilia Asoro eskalierte jetzt aber komplett.

In der RTL-Produktion „Reality Queens – auf High Heels durch den Dschungel“ spitzt sich die Lage drastisch zu. Gina-Lisa Lohfink, die bereits jüngst durch eine Notoperation infolge eines missglückten Gesäß-Liftings mediale Präsenz zeigte, sorgt nun mit harten verbalen Bandagen für Aufsehen. Im Zentrum der Kontroverse steht ein tiefgreifender Konflikt mit ihrer Mitstreiterin Cecilia Asoro, der nun eine juristische Dimension zu erreichen scheint.

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Vorwurf der Rufschädigung und psychische Belastung

Der Ursprung der Eskalation liegt in gegenseitigen Bezichtigungen innerhalb des Wettbewerbs. Als Lohfink von der gegnerischen Equipe Unfairness vorgeworfen wurde, reagierte sie mit unverhohlener Empörung. „Unterlassungsklage gegen die, so redet keiner mit mir“, konstatierte sie sichtlich aufgebracht.

Gina-Lisa Lohfink sorgt seit Jahrzehnten für Schlagzeilen. © Getty Images

Wenig später verschärfte Lohfink den Tonfall weiter und bezichtigte Cecilia Asoro des „Rufmordes“. Die psychische Belastung durch die anhaltenden Animositäten am Set scheint der Kandidatin schwer zuzusetzen; sie gab zu Protokoll, dass die anderen Teilnehmerinnen sie „psychisch echt gaga“ machen würden.

Unversöhnlicher Schlagabtausch am Lagerfeuer

Die finale Konfrontation erfolgte während der Nominierungsrunde. In einer Atmosphäre, die von tiefem Misstrauen geprägt war, warfen sich die Kontrahentinnen gegenseitig Unwahrheiten vor. Während Lohfink die Glaubwürdigkeit ihrer Rivalin infrage stellte, hielt Asoro dagegen und warf Lohfink vor, die Gruppendynamik massiv negativ beeinflusst zu haben.

Diese verhärteten Fronten spiegelten sich konsequenterweise im Abstimmungsverhalten wider: Beide nominierten einander für den Auszug aus der Sendung. Dass die Nerven im Camp blank liegen, manifestierte sich zudem in den sportlichen und intellektuellen Herausforderungen der Show. Zwischen eklatanten Wissenslücken und subtilen Sticheleien wurde die aufgeheizte Stimmung unter den Protagonistinnen mehr als deutlich.