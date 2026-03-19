Doppeltes „Wow“ in der City: Promis feiern Re-Opening des Museums der Illusionen

Wenn das Schnittlauchbrot plötzlich nach Schokolade schmeckt und die High Society freiwillig an der Decke tanzt, dann hat das Museum der Illusionen neueröffnet.

Wien hat eine alte Seele, aber neuerdings doppelt so viel Schmäh – zumindest in den ehrwürdigen Mauern eines der ältesten Innenstadtpalais. Wo man normalerweise kaiserliche Etikette vermutet, regiert nun die optische Täuschung. Zur glanzvollen Wiedereröffnung des Museums der Illusionen luden Eigentümerin Lana Rozic und ihr Team ein, um die frisch renovierte und spektakulär ausgebaute Attraktion zu präsentieren. Und die Wiener Society ließ sich nicht zweimal bitten, um kollektiv den Verstand – oder zumindest die räumliche Orientierung – zu verlieren.

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Rund 180 geladene Gäste, darunter viele Dancing Stars wie Conny Kreuter und Herby Stanonik, hatten sichtlich ihren Spaß an den neuen Effekten. Auch Sänger Norbert Schneider und Moderatorin Eser Akbaba staunten über die neuesten Installationen.

Conny Kreuter und Norbert Schneider © Katharina Schiffl

Die Ausstellungsfläche wurde kurzerhand verdoppelt, und der Spaßfaktor stieg proportional dazu an. Zu den absoluten Highlights zählt eine „Following-Eyes“-Illusion mit Kaiserin Elisabeth – die Regentin hat ihre Untertanen hier also wortwörtlich immer im Blick. Wer es bunter mag, verliert sich im gigantischen Walk-in-Kaleidoskop oder erklimmt im Otto-Wagner-Majolikahaus dank Klettereffekt die Fassade, ohne jemals den Boden zu verlassen.

Joanna Mann im Symmetry Room. © Katharina Schiffl

Ob Wirtin Stefanie Herkner oder Profitänzer Herby Stanonik – am Ende des Abends waren sich alle einig: Wien ist um eine Attraktion reicher, die zeigt, dass die Realität manchmal einfach Ansichtssache ist. Das Museum ist ab sofort für alle geöffnet, die bereit sind, ihren Augen nicht mehr zu trauen.Kurze separate Einleitung